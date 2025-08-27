Квашені помідори з гірчицею: простий та корисний для здоров’я рецепт

Квашені овочі набагато корисніші, ніж мариновані. А якщо проявити фантазію й до давно відомого рецепту додати якусь родзинку — вийде і смачний, і здоровий, і оригінальний продукт. Розкажемо, як приготувати квашені помідори з гірчицею: даємо рецепт на трилітрову банку та на один літр.

Квашення заведено вважати “бабусиною” технологією. Нею користувалися з давніх-давен, коли не знали про консервацію зі стерилізацією. Але виявляється, що квашення набагато здоровіше, ніж сучасні методики.

При ньому у банці виробляються дуже корисні для шлунково-кишкового тракту лактобактерії. Та й результат їхньої діяльності — молочна кислота — йде на користь здоров’ю.

Тому квашені помідори — чудовий варіант заготівлі на зиму. А гірчиця у рецепті — це і додатковий консервант, і пікантний відтінок смаку. І не бійся, цей рецепт — зовсім не експеримент, він перевірений роками.

Як приготувати квашені помідори з гірчицею: рецепт на 3-літрову та 1-літрову банку

На 3-літрову банку квашених з гірчицею помідорів:

сіль — 2 ст. ложки;

цукор — 2 ст. ложки;

суха гірчиця — 2 ст. ложки;

часник та інші спеції — до смаку;

зелень — кріп, хрін, листя вишні, листя смородини.

На 1-літрову банку відповідно бери: по дві третини столової ложки солі, цукру, гірчиці, часник та зелень — до смаку.

Спосіб приготування квашених помідорів з гірчицею

На дно банки поклади листя хрону, вишні, смородини, петрушку, кріп, спеції — часник, перець горошком, духмяний перець, корінь хрону. На зелень та прянощі виклади помідори. Найкраще — сливки, вони мають більш щільну структуру. Зверху насип сіль, цукор і суху гірчицю. Обережно до верху залий холодною водою. Закрий кришкою і потруси банку, щоб сіль та цукор розчинилися. Якщо хочеш, щоб заквасилися швидше — на день залиш у теплому місці. Якщо не поспішаєш — винось банки в погріб чи у підвал.

Овочі на смак виходять — неймовірні! Гірчиця додає їм пікантності та оригінального присмаку. Взимку відкрита банка довго не затримається, помідори настільки смачні, що їх з’їдають майже одразу.

А якщо ти намагаєшся класти в консервацію менше солі — переглянь оцей відео рецепт: як приготувати квашені помідори з гірчицею. Але пам’ятай: менш солоні помідори будуть з більш вираженою кислинкою.

Поради, як приготувати квашені помідори з гірчицею:

можна додавати не лише суху гірчицю, а й ціле насіння — воно дає цікаву гостринку й хрумкість;

невеличка ложка меду врівноважує гіркоту гірчиці, робить розсіл м’якшим і ароматнішим;

насіння гірчиці можна чергувати з часником, лавровим листом та кропом — так смак рівномірніше розподілиться по банці;

після заливки маринаду зверху можна насипати тонкий шар сухої гірчиці, щоб зробити захисну плівку.

Раніше ми розповідали, як приготувати червоні помідори по-корейські — читай та занотовуй собі цікавий рецепт.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!