Квашені помідори з гірчицею: простий та корисний для здоров’я рецепт

Квашені овочі набагато корисніші, ніж мариновані. А якщо проявити фантазію й до давно відомого рецепту додати якусь родзинку — вийде і смачний, і здоровий, і оригінальний продукт. Розкажемо, як приготувати квашені помідори з гірчицею: даємо рецепт на трилітрову банку та на один літр.
Квашення заведено вважати “бабусиною” технологією. Нею користувалися з давніх-давен, коли не знали про консервацію зі стерилізацією. Але виявляється, що квашення набагато здоровіше, ніж сучасні методики.
При ньому у банці виробляються дуже корисні для шлунково-кишкового тракту лактобактерії. Та й результат їхньої діяльності — молочна кислота — йде на користь здоров’ю.
Тому квашені помідори — чудовий варіант заготівлі на зиму. А гірчиця у рецепті — це і додатковий консервант, і пікантний відтінок смаку. І не бійся, цей рецепт — зовсім не експеримент, він перевірений роками.
Як приготувати квашені помідори з гірчицею: рецепт на 3-літрову та 1-літрову банку
На 3-літрову банку квашених з гірчицею помідорів:
- сіль — 2 ст. ложки;
- цукор — 2 ст. ложки;
- суха гірчиця — 2 ст. ложки;
- часник та інші спеції — до смаку;
- зелень — кріп, хрін, листя вишні, листя смородини.
На 1-літрову банку відповідно бери: по дві третини столової ложки солі, цукру, гірчиці, часник та зелень — до смаку.
Спосіб приготування квашених помідорів з гірчицею
- На дно банки поклади листя хрону, вишні, смородини, петрушку, кріп, спеції — часник, перець горошком, духмяний перець, корінь хрону.
- На зелень та прянощі виклади помідори. Найкраще — сливки, вони мають більш щільну структуру.
- Зверху насип сіль, цукор і суху гірчицю.
- Обережно до верху залий холодною водою.
- Закрий кришкою і потруси банку, щоб сіль та цукор розчинилися.
- Якщо хочеш, щоб заквасилися швидше — на день залиш у теплому місці. Якщо не поспішаєш — винось банки в погріб чи у підвал.
Овочі на смак виходять — неймовірні! Гірчиця додає їм пікантності та оригінального присмаку. Взимку відкрита банка довго не затримається, помідори настільки смачні, що їх з’їдають майже одразу.
А якщо ти намагаєшся класти в консервацію менше солі — переглянь оцей відео рецепт: як приготувати квашені помідори з гірчицею. Але пам’ятай: менш солоні помідори будуть з більш вираженою кислинкою.
Поради, як приготувати квашені помідори з гірчицею:
- можна додавати не лише суху гірчицю, а й ціле насіння — воно дає цікаву гостринку й хрумкість;
- невеличка ложка меду врівноважує гіркоту гірчиці, робить розсіл м’якшим і ароматнішим;
- насіння гірчиці можна чергувати з часником, лавровим листом та кропом — так смак рівномірніше розподілиться по банці;
- після заливки маринаду зверху можна насипати тонкий шар сухої гірчиці, щоб зробити захисну плівку.
