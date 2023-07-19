І медові, і з часником, і по-грузинськи: різні рецепти маринованих помідорів на зиму

Мариновані помідори є однією з найпопулярніших консервацій на зиму. Це швидка та зручна закуска, приготувати яку можна за різними рецептами та отримати новий смак.

Маринувати помідори можна цілими, а можна часточками. Також у великих і маленьких банках, все залежить від твоїх вподобань.

Ми розповімо різні варіанти рецептів маринованих помідорів.

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Рецепти маринованих помідорів

Солодкі мариновані помідори

Інгредієнти на три банки об’ємом 1 л:

помідори — 1,6-1,8 кг

Для маринаду:

вода — 1,5 л

сіль — 1 ст. л.

цукор — 200 г

лист лавровий — 3 шт

перець чорний горошком — 5 шт

гвоздика — 3 бутони

насіння кропу — 1/2 ч. л.

оцет 9% столовий — 100 мл

Приготування солодких маринованих помідорів

Помідори промити й просушити, викласти їх у простерилізовані банки. Але перед тим як викласти помідори в банку, акуратно треба проколоти виделкою біля плодоніжки. Тоді плоди не лопатимуться. Залити окропом помідори, накрити стерильними кришками на 15 хвилин. Потім воду обережно злити в каструлю і приготувати з неї маринад. Додати сіль, цукор, лавровий лист, запашний перець, гвоздику, можна додати насіння кропу для аромату. Довести маринад до кипіння та варити близько двох хвилин. Вимкнути вогонь і потім влити оцет 9%. Цим маринадом одразу залити банки з помідорами, закрутити кришки та перевернути догори дном. Укутати ковдрою до повного охолодження. Зачекати мінімум 1,5 місяця і можна відкривати помідори.

Мариновані помідори з часником

Інгредієнти:

помідори — 2 кг

часник — 3-4 зубчики

лавровий лист — 2-3 шт.

перець чорний горошком — 4-5 шт.

оцет 9% — 1 ст. ложка

сіль — 1 ст. ложка

цукор — 1 ст. ложка

Приготування маринованих помідорів із часником

Помідори промити й просушити, часник очистити й розрізати на частини. Викласти помідори у стерилізовані банки. Закип’ятити чайник. Залити помідори у банці двічі окропом, почекати по 20 хвилин. Банки мають бути накриті кришкою. Акуратно злити воду з банки в каструлю і приготувати маринад. Закип’ятити воду, додати сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком і часник, знову закип’ятити й влити оцет. Залити помідори у банці маринадом, накрити кришкою та закрутити. Перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.

Помідори по-грузинськи

Інгредієнти на одну літрову банку:

помідори — 700 г

морква — 1/2 шт

перець — 1 шт

цибуля ріпчаста (маленька) — 1 шт

часник — 1 зубчик

кріп — 1 гілочка

петрушка — 1 гілочка

перець чорний горошком — 5 шт

сіль — 1 ч. л.

цукор — 30 г

оцет 9% — 30 г

Приготування помідорів по-грузинськи

Моркву помити, очистити, порізати кільцями й покласти на дно банки разом із зеленню та часником. Перець болгарський вимити, очистити від плодоніжки та насіння та розрізати на чотири частини. Викласти перець, помідори та цибулю в банки. Закип’ятити воду і залити окропом овочі в банці, залишити на 20 хвилин. Потім злити воду, додати сіль, цукор, перець горошком і довести до кипіння. Додати в банку оцет і залити маринадом, відразу закрутити кришкою, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.

Медові помідори на зиму

Інгредієнти:

помідори чері — 4 кг

цибуля ріпчаста — 8-10 шт

базилік свіжий — кілька гілочок

гірчиця (насіння) — 1 ч. ложка на кожну літрову банку

вода — 4 л

Для маринаду на 1 літр води:

сіль — 1 ст. л.

цукор — 3 ст. л.

мед — 1 ст. л.

лимонна кислота — 1 ч. л.

Приготування медових помідорів

Стерилізовані банки заповнити помідорами чері до половини. На помідори в кожній банці викласти кілька листочків базиліка та невелику цибулину, очищену та розрізану навпіл. Заповнити другу половину банки помідорами, можна іншого кольору. Вперше залити помідори в банках окропом, накрити стерилізованими кришками, зачекати 20 хвилин. Далі приготувати маринад. Коли в каструлі закипить вода, додати сіль, цукор, мед та лимонну кислоту. Окріп з банок злити, в кожну банку додати насіння гірчиці. Залити банки приготованим маринадом до верху, закрутити кришкою. Укутати до повного охолодження.

Мариновані помідори скибочками на зиму

Інгредієнти:

помідори — 500 г

цибуля ріпчаста — 1 шт

морква — 1/2 шт

перець гострий — 1/2 шт

перець горошком — 5 шт

петрушка — 1/2 пучка

олія рослинна — 1 ст. л.

оцет 9% — 1/2 ч. л.

маринад — 500 мл

Для маринаду:

сіль — 1 ст. л.

цукор — 3 ст. л.

вода — 1 л

Приготування маринованих помідорів скибочками

На дно стерильних банок покласти перець, частину гострого перцю (кільцями) та частину моркви, натертої на тертці. Далі викласти цибулю кільцями, петрушку та помідори часточками. Потім знову цибулю, петрушку, моркву та шар помідорів. Знову гострий перець, моркву, цибулю та петрушку. Залити все це окропом на 15 хвилин. Злити воду та приготувати маринад: на 1 літр води — 1 ст. л. солі та 3 ст. л. цукру. Дати закипіти та залити маринадом помідори. Закрутити та укутати до повного охолодження.

Одним із головних інгредієнтів для консервації продуктів є сіль. Раніше ми розповідали, чи можна консервувати без солі.

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