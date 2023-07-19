І медові, і з часником, і по-грузинськи: різні рецепти маринованих помідорів на зиму

Мариновані помідори є однією з найпопулярніших консервацій на зиму. Це швидка та зручна закуска, приготувати яку можна за різними рецептами та отримати новий смак.
Маринувати помідори можна цілими, а можна часточками. Також у великих і маленьких банках, все залежить від твоїх вподобань.
Ми розповімо різні варіанти рецептів маринованих помідорів.
Інгредієнти на три банки об’ємом 1 л:
Для маринаду:
Інгредієнти:
Інгредієнти на одну літрову банку:
Для маринаду на 1 літр води:
Одним із головних інгредієнтів для консервації продуктів є сіль. Раніше ми розповідали, чи можна консервувати без солі.
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