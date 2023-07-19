И медовые, и с чесноком, и по-грузински: разные рецепты маринованных помидоров на зиму

Маринованные помидоры являются одной из самых популярных консерваций на зиму. Это быстрая и удобна закуска, приготовить которую можно по разным рецептам и получить новый вкус.

Мариновать помидоры можно целыми, а можно и дольками. Также в больших и маленьких банках, все зависит от твоих предпочтений.

Мы расскажем разные варианты рецептов маринованных помидор.

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Рецепты маринованных помидор

Сладкие маринованные помидоры

Ингредиенты на три банки объемом 1 л:

помидоры — 1,6-1,8 кг

Для маринада:

вода — 1,5 л

соль — 1 ст. л.

сахар — 200 г

лист лавровый — 3 шт

перец чёрный горошком — 5 шт

гвоздика — 3 бутона

семена укропа — 1/2 ч. л.

уксус 9% столовый — 100 мл

Приготовление сладких маринованных помидоров

Помидоры помыть и просушить, выложить их простерилизованные банки. Но перед тем как выложить помидоры в банку, аккуратно надо проколоть вилкой около плодоножки. Тогда плоды не будут лопаться. Залить помидоры кипятком, накрыть стерильными крышками на 15 минут. Потом воду аккуратно слить в кастрюлю и приготовить с нее маринад. Добавить соль, сахар, лавровый лист, душистый перец, гвоздику, можно добавить семена укропа для аромата. Довести маринад до кипения и варить около двух минут. Выключить огонь и потом влить уксус 9%. Этим маринадом сразу залить банки с помидорами, закрутить крышки и перевернуть вверх дном. Укутать одеялом до полного остывания. Подождать минимум 1,5 месяца и можно открывать помидоры.

Маринованные помидоры с чесноком

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг

чеснок — 3-4 зубчика

лавровый лист — 2-3 шт.

перец чёрный горошком — 4-5 шт.

уксус 9% — 1 ст. ложка

соль — 1 ст. ложка

сахар — 1 ст. ложка

Приготовление маринованных помидоров с чесноком

Помидоры помыть и просушить, чеснок очистить и разрезать на части. Выложить помидоры в стерилизованные банки. Вскипятить чайник. Залить помидоры в банке дважды кипятком, подождать по 20 минут. Банки должны быть накрыты крышкой. Аккуратно слить воду из банки в кастрюлю и приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, лав­ровый лист, перец горошком и чеснок, вновь вскипя­тить и влить уксус. Залить помидоры в банке маринадом, накрыть крышкой и закрутить. Перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

Помидоры по-грузински

Ингредиенты на одну литровую банку:

помидоры — 700 г

морковь — 1/2 шт

перец — 1 шт

лук репчатый (маленький) — 1 шт

чеснок — 1 зубчик

укроп — 1 веточка

петрушка — 1 веточка

перец черный горошком — 5 шт

соль — 1 ч. л.

сахар — 30 г

уксус 9% — 30 г

Приготовление помидоров по-грузински

Морковь помыть, очистить, порезать кольцами и уложить на дно банки вместе с зеленью и чесноком. Перец болгарский вымыть, очистить от плодоножки и семян и разрезать на четыре части. Уложить перец, помидоры и лук в банки. Вскипятить воду и залить кипятком овощи в банке, оставить на 20 минут. Потом слить воду, добавить в нее соль, сахар, перец горошком и довести до кипения. Добавить в банку уксус и залить маринадом, сразу закрутить крышкой, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

Медовые помидоры на зиму

Ингредиенты:

помидоры черри — 4 кг

лук репчатый — 8-10 шт

базилик свежий — несколько веточек

горчица (семена) — 1 ч. ложка на каждую литровую банку

вода — 4 л

Для маринада на 1 литр воды:

соль — 1 ст. л.

сахар — 3 ст. л.

мёд — 1 ст. л.

лимонная кислота — 1 ч. л.

Приготовление медовых помидоров

Стерилизованные банки заполнить помидорами черри до половины. На помидоры в каждой банке выложить несколько листиков базилика и небольшую луковицу, очищенную и разрезанную пополам. Заполнить вторую половину банки помидорами, можно другого цвета. В первый раз залить помидоры в банках кипятком, накрыть стерилизованными крышками, подождать 20 минут. Далее приготовить маринад. Когда в кастрюле закипит вода, добавить соль, сахар, мед и лимонную кислоту. Кипяток с банок слить, в каждую банку добавить семена горчицы. Залить банки приготовленным маринадом до самого верха, закрутить крышкой. Укутать до полного остывания.

Маринованные помидоры дольками на зиму

Ингредиенты:

помидоры — 500 г

лук репчатый — 1 шт

морковь — 1/2 шт

перец острый — 1/2 шт

перец горошком — 5 шт

петрушка — 1/2 пучка

масло растительное — 1 ст. л.

уксус 9% — 1/2 ч. л.

маринад — 500 мл

Для маринада:

соль — 1 ст. л.

сахар — 3 ст.л.

вода — 1 л

Приготовление помидоров дольками

На дно стерильных банок положить душистый перец, часть острого перца (колечками) и часть моркови, натертой на терке. Далее выложить лук кольцами, петрушку и помидоры дольками. Потом вновь лук, петрушку, морковь и слой помидоров. Опять острый перец, морковь, лук и петрушку. Залить все это кипятком на 15 минут. Слить воду и приготовить маринад: на 1 литр воды — 1 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара. Дать закипеть и залить маринадом помидоры. Закрутить и укутать до полного остывания.

Одним из главных ингредиентов для консервации продуктов является соль. Ранее мы рассказывали, можно ли консервировать без соли.

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