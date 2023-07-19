И медовые, и с чесноком, и по-грузински: разные рецепты маринованных помидоров на зиму

Маринованные помидоры являются одной из самых популярных консерваций на зиму. Это быстрая и удобна закуска, приготовить которую можно по разным рецептам и получить новый вкус.
Мариновать помидоры можно целыми, а можно и дольками. Также в больших и маленьких банках, все зависит от твоих предпочтений.
Мы расскажем разные варианты рецептов маринованных помидор.
Ингредиенты на три банки объемом 1 л:
Для маринада:
Ингредиенты:
Ингредиенты на одну литровую банку:
Для маринада на 1 литр воды:
Одним из главных ингредиентов для консервации продуктов является соль. Ранее мы рассказывали, можно ли консервировать без соли.
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