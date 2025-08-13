Квашеные огурцы: рецепт на трехлитровую банку — чтобы вкусно хрустели

Квашеные огурцы на зиму — это не только приятное дополнение к картошке, но и способ сохранить летние витамины без холодильника, подкормить организм полезными пробиотиками. А еще — аромат детства, когда открывают банку, и вся кухня наполняется запахом укропа и чеснока.

Мы подготовили для тебя проверенный рецепт классических квашеных огурцов на трехлитровую банку — чтобы получились ароматные, соленые и с тем самым фирменным хрустом при надкусывании.

Квашеные огурцы: рецепт на трехлитровую банку

Ингредиенты

огурцы — примерно 1,5-1,7 кг (плотные, молодые, желательно одного размера);

вода — 1,5 л;

соль каменная (не йодированная) — 3 ст. ложки;

укроп — 2-3 зонтика;

листья хрена — 1-2 шт. (прибавляют хрустящие);

листья вишни или смородины — по 2-3 шт.;

перец черный горошком — 8-10 шт.;

лавровый лист (по желанию) — 2 шт.

Рецепт квашеных огурцов на зиму

Отбери мелкие или средние огурцы без повреждений. Замочи их в холодной воде на 4-6 часов, можно с кубиками льда — это сделает их более хрустящими. Подготовь тару — банку хорошо вымой содой и простерилизуй в духовке или над паром, или просто хорошо ошпарь кипятком. На дно банки положи часть листьев хрена, вишни или смородины, зонтик укропа, половину чеснока, несколько горошин перца. Снова выложи слой огурцов, укладывай плотно, но не сдавливай, затем снова добавь немного специй и листьев. Последний слой — огурцы и зелень. Приготовь рассол: в 1,5 л холодной кипяченой воды раствори 3 столовые ложки соли, не бери йодированную — от нее рассол может стать скользким. Залей огурцы рассолом так, чтобы он их покрыл полностью. Накрой банку обычной пластиковой крышкой, но не герметично. Подставь снизу миску или тарелку — при брожении рассол может подтекать. Каждый день снимай с поверхности пенку. Через 2-3 дня, когда рассол станет мутным, и огурцы поменяют цвет на оливковый — они уже квашеные. Значит, пора прекратить брожение. Слей рассол и прокипяти его в течение 2-3 минут. Залей огурцы в банке горячим рассолом. Процедуру можно повторить дважды, чтобы окончательно прекратить брожение. Теперь остается разогреть специальные капроновые крышки в кипятке и плотно закрыть ими трехлитровую банку.

Хранить такие квашеные огурцы придется в прохладном месте, лучше всего в подвале или погребе, где брожение гарантированно не возобновится.

При таком способе квашения они будут хрустящие, в меру соленые, ароматные, идеальные для ужина, рассольников, винегрета и других любимых блюд.

А если не терпится посмаковать солением уже завтра послезавтра — приготовь малосольные огурцы на скорую руку. Даем проверенные рецепты, по которым готовится быстро, а выходит очень вкусно.

