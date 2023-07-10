Вкус, который вернет в детство: хрустящие квашеные огурцы на зиму от Лилии Цвит

Нині сезон закруток на зиму у самому розпалі. Тож не пропусти, аби взимку смакувати квашеними огірками. Пропонуємо тобі універсальний рецепт від блогерки Лілії Цвіт. Його особливість полягає у тому, що ці огірки можна зберігати у квартирі й не обов’язково у холодному льосі чи холодильнику.

Квашені огірки: покроковий рецепт

Інгредієнти

1 суцвіття кропу;

1 лавровий лист;

2 зубчики часнику;

0,5 ч. л. духмяного перцю;

3-4 см кореня хрону;

листя хрону;

400 г огірків;

35 г солі.

Враховуй, що кількість інгредієнтів розрахована на одну банку об’ємом 1 літр. Якщо ти хочеш закрутити більше квашених огірків — просто збільши кількість продуктів.

Приготування

Ретельно промий огірки та замочи у холодній воді на одну годину. По закінченню цього часу відріж кінці у кожного огірочка.

Перейдімо до банок. У них потрібно викласти суцвіття кропу, корінь хрону, нарізані зубчики часнику, перець та лавровий лист.

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Тепер виклади у банку огірки. Кількість овочів залежить від того, якого розміру та об’єму банки. Зверху засип сіль та залий усе холодною водою догори.

Для того, щоб сіль у банці розчинилася рівномірно, закрий її кришкою, але нещільно, і поперевертай банку у різні боки.

Далі на три доби потрібно буде залишити банку у темному місці за кімнатної температури. Завчасно попередимо, що з банки витікатиме рідина під час квашення, а тому варто поставити її у миску.

Протягом цього часу необхідно один раз на добу збовтувати консервацію. Це потрібно для того, щоб процес бродіння відбувався рівномірно.

По закінченню трьох діб із банок необхідно злити воду, знову додати ложку солі та залити окропом. Цього разу вже банку необхідно щільно закрити, потрусити добряче та перевернути на п’ять хвилин. Це необхідно для того, щоб кришка була стерильною.

Переверни банку з огірками та постав зберігатися у зручному місці.

Раніше ми розповідали, як приготувати консервовані кабачки з кетчупом чилі.

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