Квашеные помидоры с горчицей: простой и полезный для здоровья рецепт

Квашеные овощи намного полезнее маринованных. А если проявить фантазию, и к давно известному рецепту добавить какую-то изюминку — получится и вкусный, и здоровый, и оригинальный продукт. Расскажем, как приготовить квашеные помидоры с горчицей: дадим рецепт на трехлитровую банку и на один литр.

Квашение принято считать “бабушкиной” технологией. Ею пользовались с давних времен, когда не знали о консервации со стерилизацией. Но оказывается, что квашение гораздо полезнее современных методик.

При нем в банке образуются очень полезные для желудочно-кишечного тракта лактобактерии. И результат их деятельности — молочная кислота — тоже идет на пользу здоровью.

Поэтому квашеные помидоры — отличный вариант заготовки на зиму. А горчица в рецепте — это и дополнительный консервант, и пикантный оттенок вкуса. И не бойся, этот рецепт совсем не экспериментальный, он проверен годами.

Как приготовить квашеные помидоры с горчицей: рецепт на 3-литровую и 1-литровую банку

На 3-литровую банку квашеных с горчицей помидоров:

соль — 2 ст. ложки;

сахар — 2 ст. ложки;

сухая горчица — 2 ст. ложки;

чеснок и другие специи — по вкусу;

зелень — укроп, хрен, листья вишни, листья смородины.

На 1-литровую банку соответственно бери: по две трети столовой ложки соли, сахара, горчицы, чеснок и зелень — по вкусу.

Способ приготовления квашеных помидоров с горчицей

На дно банки положи листья хрена, вишни, смородины, петрушку, укроп, специи — чеснок, перец горошком, душистый перец, корень хрена. На зелень и пряности выложи помидоры. Лучше всего — сливки, у них более плотная структура. Сверху насыпь соль, сахар и сухую горчицу. Осторожно сверху залей холодной водой. Закрой крышкой и встряхни банку, чтобы соль и сахар растворились. Если хочешь, чтобы заквасились быстрее, на день оставь в теплом месте. Если не спешишь — выноси банки в погреб или в подвал.

Овощи на вкус получаются — невероятные! Горчица придает им пикантность и оригинальный привкус. Зимой открытая банка долго не задержится, помидоры настолько вкусны, что их съедят почти сразу.

А если ты пытаешься класть в консервацию меньше соли — просмотри этот видео рецепт: как приготовить квашеные помидоры с горчицей. И помни: менее соленые помидоры будут с более выраженной кислинкой.

Советы, как приготовить квашеные помидоры с горчицей:

можно добавлять не только сухую горчицу, но и целые семена — они дают интересную остринку и хрусткость;

небольшая ложка меда уравновешивает горечь горчицы, делает рассол более мягким и ароматным;

семена горчицы можно чередовать с чесноком, лавровым листом и укропом – так вкус равномернее распределится по банке;

после заливки маринада сверху можно насыпать тонкий пласт сухой горчицы, чтобы сделать защитную пленку.

