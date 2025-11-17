Корпоративные подарки на Новый год 2026: как удивить и порадовать команду

Скоро новогодние праздники, и естественно, что компании хотят подарить своим сотрудникам что-то, что действительно порадует и при этом будет отражать её ценности.

Самое главное здесь — совместить корпоративную этику и личный вкус работника. Подарок должен быть красивым, соответствовать позиции бренда, а ещё — быть полезным и вызывать приятные ощущения.

Как выбрать именно такие корпоративные подарки на Новый год 2026— в материале.

Корпоративные подарки на Новый год 2026: варианты с пользой и скрытым смыслом

Если ваша компания делает акцент, например, на экологии, традиционные шоколадки в яркой упаковке могут выглядеть банально. Вместо этого можно выбрать что-то действительно полезное и экологичное:

стильные термокружки;

экосумки из органического хлопка;

солнечные лампы;

портативные зарядки на солнечных батареях;

фильтры для воды.

Такие корпоративные подарки воспринимаются как сюрприз со смыслом, а не просто красивый презент.

Если же ваша компания хочет подчеркнуть, что в её приоритетах — развитие и обучение сотрудников, отличным корпоративным подарком на Новый год станут интеллектуальные презенты. Вот несколько неординарных вариантов:

абонемент на онлайн-курсы;

интересные книги;

сертификаты на мастер-классы или творческие хобби;

портативный сканер-переводчик (для тех, кто изучает иностранные языки);

портативный светильник, компактный держатель для телефона, микрофон-петличка — для записи презентаций и онлайн-трансляций.

Здесь важно, чтобы подарок был личным, потому что у всех людей разные интересы: кто-то увлекается кулинарией, кто-то — фотографией, кто-то усердно изучает языки.

Возможно, для вашей компании важное направление — дизайн и инновации. Если это так, и она представляет себя как современная, креативная и технически подкованная, на Новый год стоит выбрать корпоративные подарки, которые соединяют принципы предприятия и новейшие технологии. Например:

светильники с интересным дизайном;

стильные настольные гаджеты;

компактный портативный проектор для презентаций;

графический планшет;

настольный “левитирующий” гаджет (на магнитной подушке) — горшок с цветами или лампа.

Такие корпоративные подарки на Новый год покажут, что компания думает не только о пользе, но и об эмоциях и сильных впечатлениях от сюрпризов.

И последнее: замечательно, если вместе с подарком сотрудники получат открытки с тёплыми словами, или небольшое видео от руководства с пожеланием Нового года, или с корпоративной историей, которая подчёркивает ценности компании.

Так корпоративный подарок станет не просто праздничным предметом, а маленьким ритуалом, который объединяет всю команду и делает её более дружной и крепкой.

