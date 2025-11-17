Корпоративные подарки на Новый год 2026: как удивить и порадовать команду

Скоро новогодние праздники, и естественно, что компании хотят подарить своим сотрудникам что-то, что действительно порадует и при этом будет отражать её ценности.
Самое главное здесь — совместить корпоративную этику и личный вкус работника. Подарок должен быть красивым, соответствовать позиции бренда, а ещё — быть полезным и вызывать приятные ощущения.
Как выбрать именно такие корпоративные подарки на Новый год 2026— в материале.
Корпоративные подарки на Новый год 2026: варианты с пользой и скрытым смыслом
Если ваша компания делает акцент, например, на экологии, традиционные шоколадки в яркой упаковке могут выглядеть банально. Вместо этого можно выбрать что-то действительно полезное и экологичное:
- стильные термокружки;
- экосумки из органического хлопка;
- солнечные лампы;
- портативные зарядки на солнечных батареях;
- фильтры для воды.
Такие корпоративные подарки воспринимаются как сюрприз со смыслом, а не просто красивый презент.
Если же ваша компания хочет подчеркнуть, что в её приоритетах — развитие и обучение сотрудников, отличным корпоративным подарком на Новый год станут интеллектуальные презенты. Вот несколько неординарных вариантов:
- абонемент на онлайн-курсы;
- интересные книги;
- сертификаты на мастер-классы или творческие хобби;
- портативный сканер-переводчик (для тех, кто изучает иностранные языки);
- портативный светильник, компактный держатель для телефона, микрофон-петличка — для записи презентаций и онлайн-трансляций.
Здесь важно, чтобы подарок был личным, потому что у всех людей разные интересы: кто-то увлекается кулинарией, кто-то — фотографией, кто-то усердно изучает языки.
Возможно, для вашей компании важное направление — дизайн и инновации. Если это так, и она представляет себя как современная, креативная и технически подкованная, на Новый год стоит выбрать корпоративные подарки, которые соединяют принципы предприятия и новейшие технологии. Например:
- светильники с интересным дизайном;
- стильные настольные гаджеты;
- компактный портативный проектор для презентаций;
- графический планшет;
- настольный “левитирующий” гаджет (на магнитной подушке) — горшок с цветами или лампа.
Такие корпоративные подарки на Новый год покажут, что компания думает не только о пользе, но и об эмоциях и сильных впечатлениях от сюрпризов.
И последнее: замечательно, если вместе с подарком сотрудники получат открытки с тёплыми словами, или небольшое видео от руководства с пожеланием Нового года, или с корпоративной историей, которая подчёркивает ценности компании.
Так корпоративный подарок станет не просто праздничным предметом, а маленьким ритуалом, который объединяет всю команду и делает её более дружной и крепкой.
