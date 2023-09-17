Кліщіївка під контролем ЗСУ! Офіційно про просування на Бахмутському напрямку

15 вересня офіційно стало відомо про звільнення Андріївки. А вже ввечері 17 вересня 2023 року командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтвердив звільнення Кліщіївки у Донецькій області.

Кліщіївка зачищена від росіян і звільнена силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції Лють, — повідомив він.

Звільнення Кліщіївки: що передувало

Про звільнення Кліщіївки кілька днів говорили у мережі, та всі повідомлення були передчасними. Спершу про це сповістили бійці білоруського полку Калиновського, які воюють на боці України. Вони опублікували відео, зняте медиками полку у звільненому селі.

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— На відео кадри зняті медиками полку Калиновського, які в’їжджають у звільнену від російських окупантів Кліщіївку (передмістя Бахмута).

Село було визволено, зокрема, зусиллями бійців батальйону Волат та батальйону Литвин Калиновського полку, а також полкового БпЛА ім. Микита Крюцова, — йдеться у повідомленні.

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