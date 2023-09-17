Війна в Україні

Кліщіївка під контролем ЗСУ! Офіційно про просування на Бахмутському напрямку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Вересня 2023, 19:44
ЗСУ звільнили Кліщіївку в Донецькій області — останні новини
Фото: Facebook

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