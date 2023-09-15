ЗСУ звільнили Андріївку! Як українські військові просуваються на Бахмутському напрямку

Українські захисники крок за кроком повертають прапор свободи на рідні території. Бої ще тривають, але як повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку.

Як зазначила посадовиця, українські військові просуваються вперед. Також за словами Ганни Маляр, на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції.

Оновлено 15 вересня 2023 року. Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки.

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В ході штурмових дій заволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що звільнила Андріївку. 72 ОМСБр РФ — розбита вщент! Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях.

В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:

начальника бригадної розвідки ворога;

трьох комбатів;

та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами й значною кількістю техніки.

А ось щодо південного флангу, то українські захисники успішно просуваються, як стверджувала 14 вересня заступниця міністра оборони України.

Також Ганна Маляр додала, що для українців є гарні новини й в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини.

Згодом Ганна Маляр відредагувала публікацію. Спершу посадовиця заявляла про відновлення контролю над Андріївкою, але згодом прибрала слова про це й натомість додала, що ситуація дуже складна і мінлива.

3-тя окрема штурмова бригада повідомляла, що заява про взяття Андріївки на той момент ще була хибною та передчасною.

Наразі тривають серйозні та важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.

Наші захисники продовжують сумлінно виконувати свою роботу. А щоб зрозуміти, наскільки висока ціна звільнених територій та якої тяжкості тривають щоденні бої, читай репортаж з нещодавно звільненого селища Макарівка Волноваського району Донецької області.

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