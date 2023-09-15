ВСУ освободили Андреевку! Как украинские военные продвигаются на Бахмутском направлении

Украинские защитники шаг за шагом возвращают флаг свободы на родные территории. Бои еще продолжаются, но, как сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении.

Как отметила чиновница, украинские военные продвигаются вперед. Также по словам Анны Маляр, на северном фланге враг пытается вернуть утраченные позиции.

Обновлено 15 сентября 2023 года. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещиевки.

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В ходе штурмовых действий завладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Третья отдельная штурмовая бригада официально подтвердила, что освободила Андреевку. 72 ОМСБр РФ — разбита полностью! Бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях.

В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала:

начальника бригадной разведки врага;

трех комбатов;

и почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

А вот относительно южного фланга, то украинские защитники успешно продвигаются, как утверждала 14 сентября заместитель министра обороны Украины.

Также Анна Маляр добавила, что для украинцев есть хорошие новости и в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки.

Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости.

Позже Анна Маляр отредактировала публикацию. Сначала чиновница заявляла о возобновлении контроля над Андреевкой, но убрала слова об этом и добавила, что ситуация очень сложная и изменчивая.

3-я отдельная штурмовая бригада сообщала, что заявление о взятии Андреевки на тот момент еще было ошибочно и преждевременно.

Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки.

Наши защитники продолжают добросовестно выполнять свою работу. А чтобы понять, насколько высока цена освобожденных территорий и какой тяжести продолжаются ежедневные бои, читай репортаж из недавно освобожденного поселка Макаровка Волновахского района Донецкой области.

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