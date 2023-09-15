Война в Украине

ВСУ освободили Андреевку! Как украинские военные продвигаются на Бахмутском направлении

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 сентября 2023, 09:15
Андріївка
Фото: Facebook

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