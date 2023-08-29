Сгоревшая техника, сотни мин и чудом живые куры — фото из освобожденной Макаровки

Пока военные эксперты из разных стран спорят, каким должно быть украинское контрнаступление и насколько быстро должны освобождаться территории Украины, наши защитники продолжают добросовестно выполнять свою работу и добывают в борьбе победы самой высокой ценой — собственной жизни.

Но если в прошлом враг не ожидал мощного сопротивления, а наступления от украинской армии и подавно, то в этом году оккупанты крепко вкопались в свои позиции и долгое время готовились к обороне. Как отмечает корреспондент Армия.Inform Алексей Мазепа, плотное минирование и такая подготовка доставляют немало проблем нашим защитникам на поле боя.

Чтобы понять, насколько высока цена освобожденных территорий и какой тяжести продолжаются ежедневные бои, журналист поделился фоторепортажем из недавно освобожденного поселка Макаровка Волновахского района Донецкой области.

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По дороге к практически разрушенному населенному пункту можно увидеть уже достаточно знакомую картину: остатки разрушенной и немного обгоревшей техники врага, а также взрывоопасные сюрпризы в виде мин.

Кроме того, все это сопровождается характерным запахом, присущим месту, где только что закончились бои в чрезвычайную жару.

На въезде в поселок разбросаны противопехотные мины. А если проехать немного дальше, то можно увидеть и чудом уцелевших жителей: курицу и петуха. Недалеко от дома их хозяев — огромная воронка от российских снарядов.

Смотря вокруг, мы хорошо понимали, что наши ребята делают невероятное, чтобы освободить от врага каждый клочок нашей земли, — отмечает автор фоторепортажа.

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