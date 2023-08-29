Война в Украине

Сгоревшая техника, сотни мин и чудом живые куры — фото из освобожденной Макаровки

Даниэла Долотова, редактор сайта 29 августа 2023, 20:00
Макарівка
Фото: Армия.Inform

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