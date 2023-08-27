Война в Украине

От недоверия к международному признанию и поддержке: как Украина изменила отношение мира к себе

Виктория Мельник, редактор сайта 27 августа 2023, 18:00
отношение к украине
Фото: Pexels

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