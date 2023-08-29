Згоріла техніка, сотні мін та дивом живі кури — фото зі звільненої Макарівки

Поки військові експерти з різних країн сперечаються, яким має бути український контрнаступ та наскільки швидко мають звільнятись території України, наші захисники продовжують сумлінно виконувати свою роботу та здобувають у боротьбі перемоги найвищою ціною — власними життями.

Та якщо минулоріч ворог не очікував потужного спротиву, а наступу від української армії й поготів, то цього року окупанти міцно вкопались у свої позиції та довгий час готувались до оборони. Як зазначає кореспондент Армія.Inform Олексій Мазепа, щільне мінування й така підготовка приносять чимало проблем нашим захисникам на полі бою.

Тож щоб зрозуміти, наскільки висока ціна звільнених територій та якої тяжкості тривають щоденні бої, журналіст поділився фоторепортажем з нещодавно звільненого селища Макарівка Волноваського району Донецької області.

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Дорогою до практично зруйнованого населеного пункту можна побачити вже доволі знайому картину: рештки зруйнованої та трохи обгорілої техніки ворога, а також вибухонебезпечні сюрпризи у вигляді мін.

Крім того, усе це супроводжується характерним запахом, що притаманній місцю, де щойно скінчились бої у надзвичайну спеку.

На в’їзді у селище — розкидані протипіхотні міни. А якщо проїхати трохи далі, то можна побачити й дивом вцілілих жителів: курку та півня. Неподалік хати їхніх господарів — величезна вирва від російських снарядів.

Дивлячись навколо, ми добре розуміли, що наші хлопці та дівчата роблять неймовірне, аби звільнити від ворога кожний клаптик нашої землі, — зазначає автор фоторепортажу.

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