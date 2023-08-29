Війна в Україні

Згоріла техніка, сотні мін та дивом живі кури — фото зі звільненої Макарівки

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Серпня 2023, 20:00
Макарівка
Фото: Армія.Inform

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