Война в Украине

Клещиевка под контролем ВСУ! Официально о продвижении на Бахмутском направлении

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 сентября 2023, 19:44
ЗСУ звільнили Кліщіївку в Донецькій області — останні новини
Фото: Facebook

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