Клещиевка под контролем ВСУ! Официально о продвижении на Бахмутском направлении

15 сентября официально стало известно об освобождении Андреевки. А уже вечером 17 сентября 2023 года командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подтвердил освобождение Клещиевки в Донецкой области.

Клещиевка зачищена от россиян и освобождена силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, Объединенной штурмовой бригады Нацполиции Лють, — сообщил он.

Освобождение Клещиевки: что предшествовало

Об освобождении Клещиевки несколько дней говорили в сети, новсе сообщения были преждевременными. Сперва бойцы белорусского полка Калиновского, которые воюют на стороне Украины, опубликовали видео, снятое медиками полка в освобожденном селе.

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— На видео кадры, снятые медиками полка Калиновского, которые въезжают в освобожденную от российских оккупантов Клещиевку (пригород Бахмута).

Село было освобождено, в частности, усилиями бойцов батальона Волата и батальона Литвин Калиновского полка, а также полкового БпЛА им. Никита Крюцова, — говорится в сообщении.

Украинские военные продвигаются вперед на разных направлениях, в том числе и на Востоке. Так выглядит продвижение за сентябрь 2023 года.

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