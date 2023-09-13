Фронт не затихнет ни на секунду? Прогноз войны на осень 2023 от Буданова и Черника

Как заверил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Reuters, контрнаступление Украины будет продолжаться и после наступления холодов.
В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Боевые действия будут продолжаться. Контрнаступление будет продолжаться.
В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Боевые действия будут продолжаться. Контрнаступление будет продолжаться.
Полковник ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона Єдині новини объяснил, как с изменением погодных условий изменится характер войны.
Мы понимаем, что россияне вернули тактику Второй мировой войны. Сейчас боевые действия проходят на поле в классических блиндажах, рвах и т.п. Поэтому когда почва размокнет, будет действительно тяжело.
Мы понимаем, что россияне вернули тактику Второй мировой войны. Сейчас боевые действия проходят на поле в классических блиндажах, рвах и т.п. Поэтому когда почва размокнет, будет действительно тяжело.
Как отметил полковник, нужно принимать еще и во внимание, что танки весят около 65-75 тонн, а бронированные машины могут достигать 30 тонн. Кроме того, существует определенная сеть дорог, по которым эта техника может передвигаться. Потому и будут сложности.
Также важно, что контрбатарейная борьба и артиллерийские дуэли никуда не денутся. И здесь у украинских защитников, по мнению Петра Черника, есть несколько лучшие позиции.
Ведь если раньше защитники уничтожали 200-300 вражеских установок в месяц и оккупанты компенсировали это, то на май было уничтожено уже 553 установки. А за август установили абсолютный рекорд в 691 уничтоженную установку. Поэтому эксперт надеется, что в дальнейшем такая работа будет продолжаться.
Стратегическая артиллерийская дуэль будет продолжаться по всей линии разграничения. Не затихнет ни на секунду.
Стратегическая артиллерийская дуэль будет продолжаться по всей линии разграничения. Не затихнет ни на секунду.
Петр Черник прокомментировал планы Кремля мобилизовать от 400 до 700 тысяч россиян. Эксперт уверяет, что это, конечно, будет влиять на ход боевых действий.
Но 200-тысячный корпус подготовлен и очень качественный, вооруженный лучшей техникой, вторгся в Украину, но мы сумели дать отпор. В настоящее время 260 тысяч окупантов уже ликвидированы.
Но 200-тысячный корпус подготовлен и очень качественный, вооруженный лучшей техникой, вторгся в Украину, но мы сумели дать отпор. В настоящее время 260 тысяч окупантов уже ликвидированы.
Если же умножить эти данные на три, то получится количество раненых. В этом уверяет полковник. Так что уже выйдет приблизительное количество штатного войска, которое было у врага до начала полномасштабного вторжения.
Также украинская разведка успевает проводить свои операции на временно оккупированных территориях. Читай, что известно о повреждении вражеских кораблей в Севастополе.
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