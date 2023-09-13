Фронт не затихнет ни на секунду? Прогноз войны на осень 2023 от Буданова и Черника

Как заверил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Reuters, контрнаступление Украины будет продолжаться и после наступления холодов.

В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Боевые действия будут продолжаться. Контрнаступление будет продолжаться.

Полковник ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона Єдині новини объяснил, как с изменением погодных условий изменится характер войны.

Как изменится характер войны с наступлением холодов

Мы понимаем, что россияне вернули тактику Второй мировой войны. Сейчас боевые действия проходят на поле в классических блиндажах, рвах и т.п. Поэтому когда почва размокнет, будет действительно тяжело.

Как отметил полковник, нужно принимать еще и во внимание, что танки весят около 65-75 тонн, а бронированные машины могут достигать 30 тонн. Кроме того, существует определенная сеть дорог, по которым эта техника может передвигаться. Потому и будут сложности.

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Также важно, что контрбатарейная борьба и артиллерийские дуэли никуда не денутся. И здесь у украинских защитников, по мнению Петра Черника, есть несколько лучшие позиции.

Ведь если раньше защитники уничтожали 200-300 вражеских установок в месяц и оккупанты компенсировали это, то на май было уничтожено уже 553 установки. А за август установили абсолютный рекорд в 691 уничтоженную установку. Поэтому эксперт надеется, что в дальнейшем такая работа будет продолжаться.

Стратегическая артиллерийская дуэль будет продолжаться по всей линии разграничения. Не затихнет ни на секунду.

О планах врага мобилизовать больше россиян

Петр Черник прокомментировал планы Кремля мобилизовать от 400 до 700 тысяч россиян. Эксперт уверяет, что это, конечно, будет влиять на ход боевых действий.

Но 200-тысячный корпус подготовлен и очень качественный, вооруженный лучшей техникой, вторгся в Украину, но мы сумели дать отпор. В настоящее время 260 тысяч окупантов уже ликвидированы.

Если же умножить эти данные на три, то получится количество раненых. В этом уверяет полковник. Так что уже выйдет приблизительное количество штатного войска, которое было у врага до начала полномасштабного вторжения.

Также украинская разведка успевает проводить свои операции на временно оккупированных территориях. Читай, что известно о повреждении вражеских кораблей в Севастополе.

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