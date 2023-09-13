Війна в Україні

Фронт не затихне ні на секунду? Прогноз війни на осінь 2023 від Буданова та Черника

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Вересня 2023, 18:00
Прогноз війни на осінь 2023
Фото: Facebook

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