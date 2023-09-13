Фронт не затихне ні на секунду? Прогноз війни на осінь 2023 від Буданова та Черника

Як запевнив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Reuters, контрнаступ України триватиме й після настання холодів.

У холоді, сирості та багнюці боротися складніше. Бойові дії триватимуть. Контрнаступ триватиме.

Полковник ЗСУ Петро Черник в ефірі телемарафону Єдині новини пояснив, як зі зміною погодніх умов зміниться характер війни.

Як зміниться характер війни з настанням холодів

Ми розуміємо, що росіяни повернули тактику Другої світової війни. Зараз бойові дії проходять на полі у класичних бліндажах, шанцях і тому подібному. Тому коли грунт розмокне, буде направду важко.

Як зазначив полковник, потрібно брати ще й до уваги, що танки мають вагу близько 65-75 тонн, а броньовані машини можуть сягати 30 тонн. Крім того, існує певна мережа доріг, якими ця техніка може пересуватись. Тому й будуть складнощі.

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Також важливо, що контрбатарейна боротьба та артилерійські дуелі нікуди не подінуться. І тут українські захисники, на думку Петра Черника, мають дещо кращі позиції.

Адже якщо раніше оборонці нищили 200-300 ворожих установок на місяць та окупанти це компенсували, то на травень було знищено вже 553 установки. А за серпень встановили абсолютний рекорд у 691 знищену установку. Тому експерт має сподівання, що надалі така робота буде тривати.

Стратегічна артилерійська дуель буде продовжуватись по всій лінії розмежування. Не затихне ні на секунду.

Про плани ворога мобілізувати більше росіян

Петро Черник прокоментував плани Кремля мобілізувати від 400 до 700 тисяч росіян. Експерт запевняє, що це, звісно, впливатиме на хід бойових дій.

Та 200-тисячний корпус підготовлений та дуже якісний, озброєний найкращою технікою, вторгся в Україну, але ми зуміли дати відсіч. Наразі 260 тисяч окупантів вже ліквідовано.

Якщо ж помножити ці дані на три, то вийде кількість поранених. У цьому запевняє полковник. Тож вже вийде приблизна кількість штатного війська, яке було у ворога на початок повномасштабного вторгнення.

Також українська розвідка встигає проводити свої операції на тимчасово окупованих територіях. Читай, що відомо про пошкодження ворожих кораблів у Севастополі.

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