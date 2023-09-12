Україна

ЗСУ майже дійшли до Донецького аеропорту! Як триває наступ на Сході України

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 12 Вересня 2023, 18:00

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