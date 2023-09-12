ЗСУ майже дійшли до Донецького аеропорту! Як триває наступ на Сході України

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, за минулий тиждень на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнено 2 км. Ворог намагається наступати задля повного контролю над Мар’їнкою та Авдіївкою.

Читай, як відбувається наступ на найгарячішій ділянці фронту.

Росіяни гатять — ЗСУ відповідають: про наступ на Бахмутському напрямку

Українські військові на південь від Авдіївки провели успішну операцію, під час якої вдалося звільнити та навіть закріпитися в частині населеного пункту Опитне. Це село розташоване за 2-3 км від Донецького аеропорту.

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Однак радіти зарано, тривають запеклі бої. ЗСУ закріплюються в районі Кліщіївки та Андріївки, а також поблизу Новоармійського. Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш каже:

Противник складний, він огризається, він незручний. Противник змушений відходити на завчасно заготовлені позиції, відступає, але з боями.

Гаряча ситуація залишається на Лиманському, Шахтарському та Мар’їнському напрямках. На цих ділянках ворог активно застосовує авіацію, міномети, артилерію. Ворог вдається до провокацій, засипає позиції ЗСУ ударними дронами.

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Бійців закидують фосфорними бомбами. Їх це уже не дивує. Обстріли відбуваються з околиць Лисичанська. Під час знімань сюжету військові ЗСУ здійснюють обстріл позицій ворога з Д-20. Ціль знищено. Влучання підіймають настрій хлопців.

Раніше ми розповідали, як росіяни проводять у Маріуполі псевдовибори.

Фото: Бригада швидкого реагування Національної гвардії України Рубіж

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