Циркова вистава зі смітниками для бюлетенів: як окупанти у Мелітополі та Маріуполі українців змушують голосувати

Голосування під дулом автомата зі сміттєвими урнами — улюблений варіант проведення російськими загарбниками так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. Такою системою окупанти послуговувались ще у 2014 році у Криму, але навіть після півтора року повномасштабної війни не змінили тактики та силою змушують українців голосувати за потрібний “вибір”.

В ефірі телемарафону Єдині новини Міський голова Мелітополя Іван Федоров та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповіли, що на тимчасово окупованій території Мелітополя та Маріуполя російські військові ходять по квартирах та будинках і, погрожуючи зброєю, змушують людей голосувати на псевдовиборах. Людей змушують голосувати лише за правлячу партію у РФ.

Як проходять псевдовибори в Мелітополі

Іван Федоров розповідає, що в цілому якщо подивимось на ці десять днів терору, коли ворог намагається організувати фейкові знімання фільму Вибори, то щодня подовжується ліквідація ворогів.

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З одного боку тих людей, які беруть участь в організації фейкових виборів та агітації за них, чекає покарання від наших сил спротиву. З іншого боку вже майже три з половиною тисячі таких осіб зафіксовано нашими спецслужбами.

Це може здатись надвеликою цифрою. Але якщо брати до уваги, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області залишається близько 300 тисяч людей, то три з половиною тисячі — це майже 1%.

Тому точно масово наші люди чинять спротив та не хочуть брати участь у цьому фейку.

Окупаційна влада заявила, що явка на псевдовиборах перевищила 50%. Це говорить про те, що вони намагались зайти у кожен будинок та квартиру. Де їм не відкривали, вони приходили ще раз.

Приходить група з двох осіб зі смітником, куди потрібно кидати бюлетень з відміткою.

Щонайменше дві озброєні людини показують, що потрібно заповнити бюлетень та кинути його у відкритому вигляді. Тож жодної видимості таємниці голосування не існує.

Де окупантам не відкрили, вони приходять повторно. Якщо знову було зачинено, то дані передають до комендатур. А їхня мета вже змусити людей проголосувати. Якщо ні, то викликають на допити чи забирають на декілька днів на підвал.

Хто балотується на псевдовиборах

Балотуються на так званих виборах не місцеві, а жителі Сибіру, Алтаю, Дагестану. Це свідчить про те, що ворог навіть не зміг знайти серед зрадників того, кого могли б вставити у список. Тому беруть своїх жителів з континентальної РФ, щоб отримати фейкову, але повністю підконтрольну місцеву чи обласну раду.

Серед висуванців я б розділив людей на дві категорії. Перша — це всім нам відомі зрадники, які вже десятиліттями були посібниками ворога.

Друга категорія — ті, що впродовж останніх трьох-п’яти років знаходились у карному розшуку, наприклад, за корупцію і мали найближчим часом сісти у в’язницю. Але, як вони вважають, окупація їм допомогла.

Та насправді потрібно розуміти, що за півтора року відбулось вже щонайменше три ротації гауляйтерів на окупованих територіях. І нових теж з часом змінять інші.

Як виглядають псевдовибори в Маріуполі

Петро Андрющенко пояснює, що фактично перед псевдовиборами поставили мобільні блокпости із залученням військових та собак, які зупиняють машини та перевіряють водіїв, пасажирів, особисті речі. Головна мета була: знайти будь-що, що покаже прив’язку до партизанського руху. Перевіряли гаджети, телефони. Такі перевірки тривали якраз перед початком так званих виборів.

7 вересня окупанти відкрили так звані виборчі дільниці. Насправді це виглядає дуже кумедно, тому що “виборча дільниця” — це будь-що, де встановили урну посеред вулиці.

Одночасно з цими, як вони називають “мобільними дільницями”, продовжується обхід домівками та квартирами з урнами для голосування із супроводом автоматників.

Коли окупанти зрозуміли, наскільки низька явка в місті, то навіть пляжем ходили та просили проголосувати, тягали за собою урну, роздавали бюлетені.

Циркова вистава, бо інакше це не можна назвати.

Загалом у Маріуполь завезли близько 300 тисяч бюлетенів на місто, де мешкає 80 тисяч умовних виборців. Списків виборців немає, їх просто не існує в природі. Тому окупанти будуть малювати все, що їм треба, зокрема перемогу правлячої партії.

Та поки окупанти гріються надіями зберегти панування на тимчасово окупованих територіях, українці не лише продовжують відвойовувати рідні землі, але й планувати відбудову. Читай, яким буде відновлення Маріуполя.

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