Україна

Циркова вистава зі смітниками для бюлетенів: як окупанти у Мелітополі та Маріуполі українців змушують голосувати

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Вересня 2023, 18:30
українців змушують голосувати

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