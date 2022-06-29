Мета — щоб в окупантів під ногами “горіла” земля: Іван Федоров про партизанський рух в Мелітополі та викрадення людей

Українці вражають своєю силою духу — навіть попри кілька місяців окупації протистоять ворогу. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про партизанський рух у місті, спроби провести перепис населення та викрадення людей.

Про партизанський рух в Мелітополі

Очільник Мелітополя вважає, що партизанський рух і спротив — це те саме. На початку повномасштабного вторгнення люди виходили на вулиці й показували свій протест, а сьогодні роблять це таємно, тримаючи зв’язок із нашими спецслужбами.

— Основна мета — щоб в окупантів та колаборантів під ногами “горіла” земля. Її вдається досягти.

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Сьогодні вони жахаються кожного кутка — це і є мета партизанського руху.

Попри це, Федоров впевнений, що основна роль партизанського руху розпочнеться, коли українські військові підійдуть до межі тимчасово окупованих міст.

Про перепис населення

Іван Федоров повідомив, що окупанти не полишають спроби провести перепис населення в місті.

— З’явилися псевдоанкети, за яками проводяться опитування телефоном, а також окупанти ходять по квартирах і збирають відповіді. Записують не тільки ПІБ та місце проживання, а і яке майно є у власності.

Вони розуміють, що до наших реєстрів вони не дістануться, тож намагаються створити нові.

Також, за словами очільника Мелітополя, російські загарбники вже кілька місяців намагаються відновити навчання в школах та садочках за незрозумілою програмою. Проте батьки не відпускають дітей до закладів освіти.

— Вже кілька днів окупанти погрожують батькам: якщо вони не віддадуть дітей до псевдошкіл, то у них відбиратимуть батьківські права.

Про викрадення людей

— Викрадення людей має масовий характер з перших днів окупації. Нині в Мелітополі викрадено понад 500 людей, понад 70 — перебувають у полоні, — каже мер міста.

За словами Федорова, українців викрадають з різних причин:

за політичну позицію;

бізнесменів заради викупу;

родичів українських військових;

дітей.

Федоров повідомив, що окупанти просять за повернення людини від 50 тис. грн до $300-400 тис.

Російські військові продовжують обстрілювати Україну. Раніше ми розповідали про потужні вибухи в Миколаєві вранці 29 червня.

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