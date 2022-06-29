Україна

Новий потужний обстріл Миколаєва, росіяни влучили у багатоповерхівку: фото і відео

Аліна Литвиненко 29 Червня 2022, 10:21
Новий потужний обстріл Миколаєва, росіяни влучили у багатоповерхівку: фото і відео

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