Новий потужний обстріл Миколаєва, росіяни влучили у багатоповерхівку: фото і відео

Зранку Росія завдала чергового удару по Миколаєву.
Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок, у якому перебували люди.
Станом на 08:20 відомо про п’ятьох поранених та трьох загиблих, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.
Внаслідок ворожої ракетної атаки в одному з під’їздів багатоповерхівки зруйновано квартири з третього по п’ятий поверх.
На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють надзвичайники, медики та комунальники.
Зазнали обстрілів і інші райони Миколаївської області. Зокрема, у Баштанському районі влучання були переважно по дорогах населених пунктів.
Також продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень наразі уточнюється.
А у Миколаївському районі внаслідок обстрілів громад виникло загоряння полів з врожаєм, зернового складу та кількох житлових будинків. Потерпілих, на щастя, немає.
Росіяни продовжують нещадно гатити по території України. Читай, як світ відреагував на обстріл торговельного центру в Кременчуці.
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