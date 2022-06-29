Новий потужний обстріл Миколаєва, росіяни влучили у багатоповерхівку: фото і відео

Зранку Росія завдала чергового удару по Миколаєву.

Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок, у якому перебували люди.

Станом на 08:20 відомо про п’ятьох поранених та трьох загиблих, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

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Внаслідок ворожої ракетної атаки в одному з під’їздів багатоповерхівки зруйновано квартири з третього по п’ятий поверх.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють надзвичайники, медики та комунальники.

Фото: Даниїл Слиж

Фото: Даниїл Слиж

Фото: Даниїл Слиж

Фото: Даниїл Слиж

Зазнали обстрілів і інші райони Миколаївської області. Зокрема, у Баштанському районі влучання були переважно по дорогах населених пунктів.

Також продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень наразі уточнюється.

А у Миколаївському районі внаслідок обстрілів громад виникло загоряння полів з врожаєм, зернового складу та кількох житлових будинків. Потерпілих, на щастя, немає.

Росіяни продовжують нещадно гатити по території України. Читай, як світ відреагував на обстріл торговельного центру в Кременчуці.