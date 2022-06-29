Цель — чтобы у оккупантов под ногами “горела” земля: Иван Федоров о партизанском движении в Мелитополе и похищении людей

Украинцы поражают своей силой духа — даже несмотря на несколько месяцев оккупации противостоят врагу. Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о партизанском движении в городе, попытках провести перепись населения и похищении людей.

О партизанском движении в Мелитополе

Глава Мелитополя считает, что партизанское движение и сопротивление — это одно и то же. В начале полномасштабного вторжения люди выходили на улицы и показывали свой протест, а сегодня делают это тайно, поддерживая связь с нашими спецслужбами.

— Основная цель — чтобы у оккупантов и коллаборантов под ногами “горела” земля. Ее удается достичь.

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Сегодня они боятся каждого угла — это и есть цель партизанского движения.

Несмотря на это, Федоров уверен, что основная роль партизанского движения начнется, когда украинские военные подойдут к границе временно оккупированных городов.

О переписи населения

Иван Федоров сообщил, что оккупанты не оставляют попытки провести перепись населения в городе.

— Появились псевдоанкеты, по которым проводятся опрос по телефону, а также оккупанты ходят по квартирам и собирают ответы. Записывают не только ФИО и место жительства, но и какое имущество есть в собственности.

Они понимают, что в наши реестры они не доберутся, поэтому пытаются создать новые.

Также, по словам главы Мелитополя, российские захватчики уже несколько месяцев пытаются возобновить обучение в школах и садиках по непонятной программе. Однако родители не отпускают детей в учебные заведения.

— Уже несколько дней оккупанты угрожают родителям: если они не отдадут детей в псевдошколы, то у них будут отбирать родительские права.

О похищении людей

— Похищение людей носит массовый характер с первых дней оккупации. Сейчас в Мелитополе похищено более 500 человек, более 70 — находятся в плену, говорит мэр города.

По словам Федорова, украинцев похищают по разным причинам:

за политическую позицию;

бизнесменов ради выкупа;

родственников украинских военных;

детей.

Федоров сообщил, что оккупанты просят за возвращение человека от 50 тыс. грн до $300-400 тыс.

Российские военные продолжают обстреливать Украину. Ранее мы рассказывали о мощных взрывах в Николаеве утром 29 июня.

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