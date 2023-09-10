Без Азовсталі та з фокусом на людині: яким буде відновлення Маріуполя

Через розв’язану Росією війну житло майже 3,5 мільйонів українців зруйноване або пошкоджене. Це підрахунки проекту Росія заплатить станом на червень 2023 року.

Росіяни знищили цілі міста. І серед тих, які постраждали найбільше, звісно Маріуполь. Як його відновлювати після деокупації, розповів Яні Брензей у марафоні Єдині новини народний депутат України, член комітету ВРУ з питань організації Держвлади та місцевого самоврядування Дмитро Гурін.

— Цей план розроблявся фахівцями протягом року.

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Ми не можемо точно сказати, скільки грошей на відновлення повинно бути, бо поки невідомо, наскільки воно зруйноване. Але точно відбудовувати місто потрібно майже з нуля.

Наразі фахівці працюють у чотирьох групах. Їхні плани будуть поєднуватись, аби утворити один проект.

Якою буде відбудова Маріуполя

— Коли була відбудова після Другої світової війни, то Маріуполь побудували біля заводів. Лишалась також історична частина міста, але з неї почали виїжджати люди. Адже саме завод Азовсталь та викиди з нього накрили центр.

Дивно, що місто було побудоване як в ідеологічному, так і в фізичному плані навколо заводів.

Наша глобальна ідея полягає у тому, щоб розгорнути місто навколо людини. Тобто, це стосується того, що ти бачиш навколо, коли виходиш з дому.

Існує план зберегти завод Ілліча. Про це говорить і його власник, який прагне зробити його чистим. Однак завод Азовсталь: по-перше, зруйнований; по-друге, є великою містобудівельною помилкою. Тому ми не можемо дозволити, щоб там далі було брудне виробництво.

Інша помилка, яку ми виправляємо, це порт та його розташування. Він займає 3,5 км берегової лінії та до нього пляжем йдуть залізничні колії, якими возять вугілля.

Тому наш великий та досить дорогий проект стосується перенесення порту на територію Азовсталі. Таким чином ми відкриємо місту море. Це якщо говорити про глобальну концепцію.

Також у нас є концепція, що все місто має розвиватися вздовж моря, бо люди хочуть так жити. Тому перше, що ми маємо зробити, це відвоювати наш центр у всіх сенсах. Він має стати основною зоною розвитку на перших етапах життя Маріуполя. Він має бути частково пішохідним, частково торгівельним, насититись функціями та бути місцем, де вирує життя.

Маріуполь має стати міксом зі старою та сучасною архітектурою, яка розгорнута до людини.

Я думаю, що в Маріуполь захочуть їхати люди десь за сім років після деокупації. Перебудованим місто я б хотів бачити вже за 15 років, щоб пройтись ним та зрозуміти, що справу зроблено.

Після звільнення вже почали відбудовуватись інші регіони України. Читай, якою була деокупація Харківщини та як відновлюється регіон зараз.

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