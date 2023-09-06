Новини

Оборона, зарплати, відбудова: що відомо про план держбюджету України на 2024 рік

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Вересня 2023, 11:00
Держбюджет України 2024: на які напрями підуть кошти
Фото: Pixabay

Більше новин
Безплатне знеболювальне для паліативних пацієнтів: хто може отримати
Паліативні пацієнти можуть отримати знеболювальні безплатно: що відомо та до кого звертатися
Баклажани як гриби
Без гірчинки та характерного присмаку — рецепт приготування баклажанів, як грибів
Оборона, зарплати, відбудова: що відомо про план держбюджету України на 2024 рік
Низький тиск, а з лікарем зв’язатися немає змоги? Розповімо, як підвищити його в домашніх умовах
Як і коли треба обрізати виноград восени
Очі бояться, а руки роблять: як і коли треба обрізати виноград восени
Дивитись більше

Матеріали по темі

Безплатне знеболювальне для паліативних пацієнтів: хто може отримати
Паліативні пацієнти можуть отримати знеболювальні безплатно: що відомо та до кого звертатися
Вибухи у Запоріжжі сьогодні 6 вересня 2023: що відомо
Ракетний удар по Запоріжжю, є постраждалі: що відомо про обстріл міста 6 вересня
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Ціни на овочі 2023
Борщовий набір подешевшав? Яких цін на овочі чекати восени

Відео
0:04:08
Ціни на овочі 2023

Борщовий набір подешевшав? Яких цін на овочі чекати восени
0:02:56
Укриття в школах
Басейн, кімната для релаксу та навіть кухня! Взірцеве укриття для школярів столиці
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 6 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:11
Яка ситуація у Благодатному на Миколаївщині 5 вересня 2023: що відомо
Десятеро жителів намагаються відновити рідне село: як виживає вщент знищене Благодатне на Миколаївщині
0:05:47
Збиті льотчики Росії
Аси, які “долітались”: про що розповість документальний фільм ГУР Збиті льотчики Росії
0:04:00
бійці 47 окремої механізованої бригади
Навіть контужені раділи! Воїни про емоції після знищення авіації ворога на мільйони доларів
0:04:45
Фільм Юрик або дорога не торкаючись землі: про що фільм
Юрик, або Дорога, не торкаючись землі — історія фільму, що спричинив резонанс серед українців
0:08:53
Операція штурму Азову — відео зайняття позицій ворога
Ситуація була критична, росіяни переважали. Як минув штурм бригадою Азов позицій ворога
0:06:40
Російські окупанти підпалюють мінні поля: ситуація на південному фронті
Риють підземні ходи та палять мінні поля. Чим займаються російські окупанти на південному напрямку
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 5 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
прикорм овочами
Читати далі
Овочева тарілка для прикорму: як привчити дитину та себе до овочів без істерик
як написати резюме
Читати далі
Кілька простих правил — і тебе візьмуть на роботу. Розповідаємо, як написати вдале резюме

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь