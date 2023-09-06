Оборона, зарплати, відбудова: що відомо про план держбюджету України на 2024 рік

Залишається дедалі менше часу для того, щоб уряд схвалив державний бюджет на 2024 рік. Програму мають схвалити до 15 вересня 2023 року.

Розроблення документа уже перебуває на фінальній стадії. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про основні напрямки держбюджету на 2024 рік.

Держбюджет України на 2024 рік: основні напрямки

Пріоритетом у держбюджеті на 2024 рік залишається сектор безпеки та оборони України. За словами Шмигаля, максимально важливо мати військову техніку, зброю, дрони, ракети та снаряди.

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Крім цього, одним із напрямів, куди виділять найбільше коштів, стануть соціальні виплати, заробітна плата для лікарів і вчителів. Водночас наступного року планують двоетапне збільшення мінімальної зарплати.

Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО й інші виплати, — сказав прем’єр.

Також наступного року планують виділити кошти на відновлення України. Уряд має намір завершити вже розпочаті роботи, а також започаткувати нові. Шмигаль вважає, що відновлення України є актуальним, адже РФ і надалі атакуватиме нашу країну.

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