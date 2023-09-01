Економія

180 тис. ВПО більше не отримають виплати: кому скасують допомогу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Вересня 2023, 10:00
Виплати для ВПО: кому з переселенців скасують допомогу з 1 вересня 2023
Фото: Pixabay

Більше новин
День вчителя
Вчителько моя, зоре світова: коли День вчителя 2023 в Україні
Жіночі купе в Укрзалізниці: які результати роботи перших місяців
Шалений попит та виклики: як минули перші місяці тестування жіночих купе в Укрзалізниці
Тест на знання шкільної програми
Мультитест для дорослих — перевір, наскільки добре ти пам’ятаєш шкільну програму
Тренди манікюру на осінь 2023
Насичені темні чи геть помітні прозорі? Світові тренди манікюру осені 2023
Дивитись більше

Матеріали по темі

Жіночі купе в Укрзалізниці: які результати роботи перших місяців
Шалений попит та виклики: як минули перші місяці тестування жіночих купе в Укрзалізниці
скільки грошей давати в школу
Це мало чи багато? Скільки грошей давати дитині в школу
Зміни для українців з 1 вересня
Новий навчальний рік, церковний календар, нові правила для біженців і не тільки. Що зміниться з 1 вересня 2023
Привітання з 1 вересня в картинках і прозі
З 1 вересня, з Днем знань! Привітання зі святом у прозі, віршах та картинках

Відео
0:02:51
Багі для військових

Надійний, швидкохідний і маневровий! Конструктор з Ужгорода розробив для військових унікальний всюдихід
0:03:00
День пам'яті загиблих
Найжахливіше — це ховати свою дитину: батько загиблого в Миколаєві нацгвардійця не стримав сліз
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 1 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:25
Благодійний фонд Рій
Можна спати під дощем і в холоді: благодійний фонд виготовляє унікальні спальники для військових
0:05:29
Історія переселенців з Херсонщини, які почали життя наново на Київщині
Залишатися вдома було нереально! Історія переселенців з Херсонщини, які почали життя з чистого аркуша
0:03:50
Трагедія в Ізюмі
Новітній 3D-сканер дозволить відновити події трагедії в Ізюмі. Імена злочинців скоро оприлюднять
турнікети
Це життя наших бійців! Що показали перевірки аптечок та скільки турнікетів відповідають стандартам
0:02:39
Ілля Жеведь: історія бійця Гвардії наступу про початок повномасштабної війни
Страху не було, була радість: боєць Гвардії наступу про перші емоції на передовій та жагу перемоги
0:08:38
Бахмут сьогодні: ситуація в місті 31.08.2023
Котел для окупанта вже близько? Що відбувається під Бахмутом зараз
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 31 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Жіночі купе в Укрзалізниці: які результати роботи перших місяців
Читати далі
Шалений попит та виклики: як минули перші місяці тестування жіночих купе в Укрзалізниці
Газ
Читати далі
Як передати показники за газ у Нафтогаз і що для цього потрібно: покрокова інструкція

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь