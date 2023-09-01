180 тис. ВПО більше не отримають виплати: кому скасують допомогу

З 1 вересня 2023 року 180 тис. внутрішніх переселенців не отримуватимуть соціальні виплати, про це повідомила міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Ми розповімо, чому деякі ВПО втратять свої виплати.

Скільки переселенців отримують допомогу

В ефірі телемарафону Єдині новини Ірина Верещук повідомила, що 2 600 000 переселенців зараз отримають грошову допомогу. Для того, щоб забезпечити їх виплатами у 2023 році, треба 27 млрд грн.

Зараз також дивляться

Кому з переселенців скасують виплати

За словами Ірини Верещук, майже 180 тис. громадян України помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи. Про це дізналися за результатами перевірки.

З’ясувалося, що 109 тис. переселенців проживають за кордоном, але продовжують отримувати виплати для ВПО. 10 тис. вважаються померлими, але їм продовжує надходити грошова допомога.

Також були випадки, коли батьки подавали заявки на виплати для одних і тих самих дітей. Під час перевірки стало відомо про майже 60 тис. таких родин. Міністерка запевнила, що всі помилкові виплати припинять.

Допомогу від держави також отримують молоді матусі. Раніше ми розповідали про зміни дитячих виплат у 2023 році.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.