180 тыс. переселенцев больше не будут получать выплаты: кому отменят помощь

С 1 сентября 2023 года 180 тыс. внутренних переселенцев не будут получать социальные выплаты, об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Мы расскажем, почему некоторые ВПЛ потеряют свои выплаты.

Сколько переселенцев получают помощь

В эфире телемарафона Єдині новини Ирина Верещук сообщила, что 2 600 000 переселенцев сейчас получат денежную помощь. Для того чтобы обеспечить их выплатами в 2023 году, нужно 27 млрд грн.

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Кому из переселенцев отменят выплаты

По словам Ирины Верещук, около 180 тыс. граждан Украины ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица. Об этом узнали по результатам проверки.

Выяснилось, что 109 тыс. переселенцев проживают за границей, но продолжают получать выплаты для ВПЛ. 10 тыс. числятся умершими, но им продолжает поступать денежная помощь.

Также были случаи, когда родители подавали заявки на выплаты для одних и тех же детей. Во время проверки стало известно о почти 60 тыс. таких семей. Министр сказала, что все ошибочные выплаты прекратят.

Помощь от государства также получают молодые мамы. Ранее мы рассказывали об изменениях детских выплат в 2023 году.

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