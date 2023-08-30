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Новый учебный год, церковный календарь, новые правила для беженцев и не только. Что изменится с 1 сентября 2023

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 августа 2023, 10:30
Зміни для українців з 1 вересня
Фото: Pixabay, Pexels

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