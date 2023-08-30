Новый учебный год, церковный календарь, новые правила для беженцев и не только. Что изменится с 1 сентября 2023

Сентябрь начинает новое время года. Происходят изменения в погоде, природе и, конечно, в жизни людей.

Хотя осень не начало нового календарного года, но является началом учебного года. В этом году в Украине учеба в школах будет иметь свои особенности. Кроме того, произойдут перемены и в других областях жизни.

Мы расскажем, что изменится для украинцев с 1 сентября 2023 года.

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Изменения для ВПЛ: кто лишится выплат

С 1 сентября будет действовать ряд изменений для внутренних переселенцев, а именно некоторые ВПЛ могут потерять ежемесячные выплаты. Ведь вступившее в силу 15 июля правительственное постановление №709 предусматривает ряд оснований, по которым переселенцев могут лишить выплат.

Начиная с 1 сентября, право на выплаты теряют ВПЛ, которые после вступления в силу постановления:

приобрели транспортное средство, которому менее пяти лет (кроме автомобилей, приобретенных волонтерами для нужд обороны Украины);

купили на сумму свыше 100 тыс. грн квартиру, дом, земельный участок (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном счете в банке более 100 тыс. грн.;

приобрели иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме средств, полученных от благотворительных организаций, валюты, приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг);

имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, где не совершаются боевые действия и не временно оккупированные (если оно имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи).

ВПЛ прошли верификацию и те, кто могут осуществлять существенные расходы без помощи государства, не будут получать выплаты.

Остальным внутри перемещенным лицам с 1 августа автоматически продлили выплаты еще на шесть месяцев (до конца января 2024-го). Но есть исключения, кому могли не продлить помощь:

граждане, которые в тот момент находились за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;

граждане, фактически вернувшиеся к покинутому месту жительства;

граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы;

граждане, осужденные за преступления против основ нацбезопасности Украины.

Переселенцам, которые впервые обращаются за помощью, выплаты также будут назначаться на шесть месяцев.

Помощь также назначается ребенку, родившемуся в ВПЛ после перемещения. Выплаты пособия теперь выплачиваются дважды в месяц: после 15 и 28 числа.

В то же время физическая идентификация ВПЛ и получателей пенсий в Ощадбанке продлена до 31 декабря 2023 года. Это касается внутренних переселенцев, взятых на учет до 24 февраля 2022 года. Ее можно пройти через видеоконференцсвязь, во время которой следует предъявить документы, удостоверяющие личность.

Коммунальные тарифы с 1 сентября

В сентябре не предполагается рост цен на коммунальные услуги.

Газ

Во время военного положения и в течение шести месяцев после завершения запрещено повышать тарифы на распределение природного газа. В разных газоснабжающих компаниях цена на газ варьируется от 7,70 до 9,99 грн за кубометр. До конца отопительного сезона газ не подорожает.

Электроэнергия

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей еще в начале лета выросла до 2,64 грн за кВт. Такая цена будет и в сентябре.

Водоснабжение

С 1 сентября тарифы на водоснабжение не изменятся.

Отопление

Во время военного положения также запрещено повышать тарифы на отопление и горячую воду.

Новый учебный год

С 1 сентября 2023 начинается новый учебный год. Обучение в школах будет проходить до 31 мая 2024, а компенсаторные занятия и аттестация запланированы до 28 июня 2024 года.

Учеба еще не началась, а дети уже думают об осенних каникулах, она продлится с 23 по 29 октября. Зимние каникулы запланированы с 23 декабря 2023 по 7 января 2024, а весенние — с 25 по 31 марта. Летние каникулы продлятся с 29 июня по 31 августа 2024 года.

В этом году для соискателей образования предусмотрено три варианта образования. Это зависит от ситуации с безопасностью в регионах, наличия укрытий в учебных заведениях.

Очный формат возможен только при наличии укрытия в учебном заведении. Если бомбоубежище не может вместить всех учащихся, предусмотрено посменное обучение.

Дистанционный формат — уроки будут проходить исключительно онлайн.

Смешанный формат — это сочетание очной и дистанционной формы обучения. Однако в начальной школе Минобразования рекомендует проводить уроки в очной форме, учитывая необходимость социализации детей.

Также родители, не желающие отпускать ребенка на очное обучение, должны получить предложение об обучении в классах с дистанционной формой. Еще в Министерстве образования и науки Украины предлагают организовать временный перевод детей из школы, где нет укрытия, в другую, где она имеется. В то же время, за ребенком будет сохраняться место в его школе.

Кроме этого, Минобразования рекомендовало высшим учебным заведениям и колледжам, не расположенным в зонах боевых действий, с 1 сентября перейти на очный формат обучения.

С сентября в украинских школах запустят обновленный предмет Защита Украины. Он будет проходить проверку в разных регионах Украины. На этих уроках школьники будут изучать медицинскую помощь, ориентировку на местности, минную безопасность, навыки управления беспилотниками.

А в школах Львова с 1 сентября инициируют запрет для учеников использовать мобильные телефоны. Отмечается, что так дети не будут отвлекаться от учебы. У каждой школы будет свой формат такой инициативы. К примеру, ученики смогут оставлять телефоны у учителя, а при необходимости связываться с родителями.

А также в столовых школ Львова появится возможность рассчитываться банковскими картами.

Изменения для школьников за границей

МОН ввел новую форму обучения для украинских детей, выехавших с родителями за границу из-за полномасштабной войны.

В каждой области в выбранных дистанционных школах такие школьники в течение 6-8 часов в неделю будут изучать “украинский компонент школьной программы”.

А остальные предметы они смогут овладеть школами стран, где сейчас находятся.

Новый церковный календарь

С 1 сентября Православная церковь Украины переходит на новый юлианский календарь. Так что верующие ПЦУ будут отмечать праздники по новым датам.

Рождество — 25 декабря, а не 7 января;

Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября, а не 14 октября;

День Святого Николая Чудотворца — 6 декабря, а не 19 декабря.

Новый календарь ПЦУ будет действовать для неподвижных церковных праздников. Без изменений остается Пасха и привязанные к ней праздники, в частности Троица.

Поезда в Польшу: новые и отмененные

С 8 сентября Польская железная дорога начинает плановые ремонты инфраструктуры в Перемышле, поэтому с 7 сентября по 8 октября отменяют поезда:

№89/90 Киев — Перемышль;

№73/74 Харьков — Перемышль.

Также есть другие изменения:

по пятницам и субботам (7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+: имеющегося №705/706 Киев — Перемышль; нового №707/708 Киев — Перемышль (отправление из Киева в 22:17, прибытие в Перемышль в 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41);

в эти шесть дней поезда №53/54 Киев — Перемышль, №89/90 Киев — Перемышль, №31/32 Запорожье — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль, №73/74 Харьков — Перемышль, №715/716 Киев — Перемышль будут отменены;

поезд №54 Перемышль — Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00);

поезд №36 Перемышль — Одесса отправится в 13:45 (вместо 20:28) и прибывает в Одессу в 08:10 утра.

Но с 3 сентября Укрзалізниця запустит новый поезд №119/120 Киев — Хелм. Он будет отправляться из Киева в 06:28 и прибывать в Хелм в 17:27.

Обратная отправка из Хелма планируется в 10:23, а прибытие в столицу Украины — в 22:45.

Изменения для украинских беженцев в Чехии

Украинские беженцы, которые едут в Чехию, с 1 сентября смогут получить кратковременный приют только в Брно и в Остраве. Речь идет о временном жилье до оформления документов.

В Праге такое временное размещение теперь будет невозможно. Информация об этом размещена на официальном портале для иностранцев, проживающих или желающих жить в Чехии.

Новые правила для выезда пассажирского транспорта

С 1 сентября начинают действовать изменения в правилах выезда за границу пассажирских автобусов.

Если у пассажирского транспортного средства не будет определен класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1, подать заявку на пересечение границы с 1 сентября станет невозможным.

Обмен вышедших из обращения монет

Наверное, не все украинцы смогли сдать в банки вышедшие из обращения монеты. У кого дома могут лежать 1, 2, 5 или 25 копеек. У тебя будет еще время обменять монеты.

Это можно сделать в подразделениях Национального банка Украины и отделениях уполномоченных банков:

Сбербанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Обмен монет мелких номиналов производится бесплатно и без ограничений. Их можно обменять на монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам.

Выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Жители подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей могли получить помощь в результате подрыва Каховской ГЭС. Сейчас продлили срок приема заявлений на денежную помощь. Каждый пострадавший может получить 5000 грн. от государства.

Заявления на денежную госпомощь будут приниматься до 31 октября 2023 включительно.

Выплаты производят на банковские счета пострадавших или наличными через Укрпочту.

Это не единственные изменения в жизни украинцев. Ранее мы рассказывали об электронном документообороте для ВЛК.

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