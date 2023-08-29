Экономия

Кто может получить льготы на коммунальные услуги в 2023 году: список групп населения

Виктория Мельник, редактор сайта 29 августа 2023, 15:00
льготы на коммунальные услуги
Фото: Pexels

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