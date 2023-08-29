Кто может получить льготы на коммунальные услуги в 2023 году: список групп населения

Сейчас доходы многих украинцев существенно снизились, поэтому государство пытается помочь гражданам льготами или выплатами.

Один из частых вопросов — кто может получить льготы на коммунальные услуги в 2023 году. Рассказываем об этом дальше.

Льготы на коммунальные услуги 2023

На время действия военного положения государство не может прекратить предоставлять коммунальные услуги гражданам, если оплата за услуги не осуществляется или осуществляется не в полном размере.

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В то же время, это не освобождает украинцев от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Однако есть группы украинцев, которые могут получить льготы на коммуналку в 2023 году, об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 № 389.

Кто может получить льготы на коммунальные услуги

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме, с учетом среднемесячного дохода, предоставляется в размере 100% скидки:

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной и членам семьи умершего лица, имеющего особые заслуги перед Родиной: родители, супруга/супруг;

пенсионерам, ранее работавшим педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

лицам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, которые работают или раньше работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях в сфере культуры.

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме, с учетом среднемесячного дохода предоставляется в размере 50% скидки:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, семьям опекунов (попечителей);

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

лицам, уволенным со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, которые стали лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей, и членам их семей;

жене/мужу умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время попечительства) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

семьи, имеющие ребенка с инвалидностью;

участникам войны;

отдельным категориям лиц, среди жертв нацистских преследований.

Также льготы в размере 25% скидки предоставляются детям войны.

Если доход семьи превышает максимальный для получения льготы, семья может получить субсидию.

Также в 2023 году изменились правила предоставления субсидии: некоторые люди их могут не получить. Почему так и что может помешать тебе получить субсидию — рассказывали раньше.

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