Кто может получить льготы на коммунальные услуги в 2023 году: список групп населения

Сейчас доходы многих украинцев существенно снизились, поэтому государство пытается помочь гражданам льготами или выплатами.
Один из частых вопросов — кто может получить льготы на коммунальные услуги в 2023 году. Рассказываем об этом дальше.
На время действия военного положения государство не может прекратить предоставлять коммунальные услуги гражданам, если оплата за услуги не осуществляется или осуществляется не в полном размере.
В то же время, это не освобождает украинцев от оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Однако есть группы украинцев, которые могут получить льготы на коммуналку в 2023 году, об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 № 389.
Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме, с учетом среднемесячного дохода, предоставляется в размере 100% скидки:
Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме, с учетом среднемесячного дохода предоставляется в размере 50% скидки:
Также льготы в размере 25% скидки предоставляются детям войны.
Также льготы в размере 25% скидки предоставляются детям войны.
Если доход семьи превышает максимальный для получения льготы, семья может получить субсидию.
Также в 2023 году изменились правила предоставления субсидии: некоторые люди их могут не получить. Почему так и что может помешать тебе получить субсидию — рассказывали раньше.
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