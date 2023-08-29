Хто може отримати пільги на комунальні послуги у 2023 році: список груп населення

Нині доходи багатьох українців суттєво знизились, тож держава намагається допомогти громадянам пільгами чи виплатами.

Одне із частих запитань — хто може отримати пільги на комунальні послуги у 2023 році. Розповідаємо про це далі.

Пільги на комунальні послуги 2023

На час дії воєнного стану, держава не може припинити надавати комунальні послуги громадянам, якщо оплата за послуги не здійснюється або здійснюється не у повному розмірі.

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Водночас це не звільняє українців від оплати житлово-комунальних послуг.

Однак, є групи українців, які можуть отримати пільги на комуналку у 2023 році, про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389.

Хто може отримати пільги на комунальні послуги

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надається у розмірі 100% знижки:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та членам сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною: батьки, дружина/чоловік;

пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;

особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють або раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти у сфері культури.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надається у розмірі 50% знижки:

багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям опікунів (піклувальників);

батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їхніх сімей;

дружині/чоловіку померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

сім’ї, що має дитину з інвалідністю;

учасникам війни;

окремим категоріям осіб, з-поміж жертв нацистських переслідувань.

Також пільги у розмірі 25% знижки надаються дітям війни.

Якщо дохід сім’ї перевищує максимальний для отримання пільги, родина може отримати субсидію.

Також у 2023 році змінилися правила надання субсидії: деякі люди їх можуть не отримати. Чому так та що саме може завадити тобі отримати субсидію — розповідали раніше.

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