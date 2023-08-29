Хто може отримати пільги на комунальні послуги у 2023 році: список груп населення

Нині доходи багатьох українців суттєво знизились, тож держава намагається допомогти громадянам пільгами чи виплатами.
Одне із частих запитань — хто може отримати пільги на комунальні послуги у 2023 році. Розповідаємо про це далі.
На час дії воєнного стану, держава не може припинити надавати комунальні послуги громадянам, якщо оплата за послуги не здійснюється або здійснюється не у повному розмірі.
Водночас це не звільняє українців від оплати житлово-комунальних послуг.
Однак, є групи українців, які можуть отримати пільги на комуналку у 2023 році, про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389.
Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надається у розмірі 100% знижки:
Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надається у розмірі 50% знижки:
Також пільги у розмірі 25% знижки надаються дітям війни.
Також пільги у розмірі 25% знижки надаються дітям війни.
Якщо дохід сім’ї перевищує максимальний для отримання пільги, родина може отримати субсидію.
Також у 2023 році змінилися правила надання субсидії: деякі люди їх можуть не отримати. Чому так та що саме може завадити тобі отримати субсидію — розповідали раніше.
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