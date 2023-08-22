Праздники

Начинается новый год для верующих. Календарь церковных праздников на сентябрь 2023

Анастасия Грубрина, редактор сайта 22 августа 2023, 21:30
Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем
Фото: Pexels

Больше новостей
Як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти
Гигиена обеспечивает здоровье: как ухаживать за секс-игрушками и зачем нужны лубриканты
Як оформити картку киянина — покрокова інструкція
Скидки, льготы и доступ к электронным сервисам: кто и как может оформить карту киевлянина
Пенсія
Какая пенсия по инвалидности 3 группы в 2023 году: сумма
Как избавиться от постакне
Без молочных масок или пилинга дома! Советы и методы, как избавиться от постакне
Смотреть больше

Материалы по теме

Успіння Пресвятої Богородиці - дата, історія та традиції свята
Успение Пресвятой Богородицы 2023: дата, история и традиции великого христианского праздника
церковні свята у серпні
Ильин день, три Спаса и Успение Пресвятой Богородицы: какие церковные праздники отмечают в августе 2023
Привітання з Яблучним Спасом: вірші, проза і картинки
Мира и благополучия — поздравления с Яблочным Спасом в картинках и стихах
Яблучний спас
Не только фрукты и овощи, но и цветы! Что святят на Яблочный Спас в 2023 году

Видео
0:02:57
Кругляківка виживає під касетними снарядами та бомбами

Закидывают людей кассетными снарядами и бомбами! Как Кругляковка выживает под ежедневными обстрелами
0:02:45
Уламком касетного боєприпасу вбило чоловіка: обставини трагедії
Убили мужчину осколком кассетного боеприпаса. Россияне беспощадно бьют по Широкому
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 22 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:10
Виставка на День Незалежності України
Российские танки на Крещатике, но есть нюанс — как готовится выставка на День Независимости Украины
0:07:00
Як живуть російські полонені в Україні — репортаж
Получают зарплату и блага цивилизации. Как живут российские военнопленные в Украине — репортаж
0:03:34
меджибижская крепость
Пострадала историческая Меджибожская крепость! Последствия недавнего удара по Хмельницкой области
0:09:00
Чернигов
Был в считанных метрах от драмтеатра. Рассказ полицейского из Чернигова о моменте атаки
Карта бойових дій в Україні сьогодні 21.08.2023: онлайн
Карта боевых действий 21 августа 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:33
Безбар’єрність у Львові: керівники бізнесу пересіли на крісла колісні
Пересели на колесные кресла, чтобы лучше понимать потребности людей с инвалидностью: во Львове привлекли внимание к безбарьерности
0:03:26
евакуація
Терпеть нет сил… Как проходит эвакуация с приграничных территорий Сумской области из-за страшных обстрелов
Больше видео
Як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти
Читать дальше
Гигиена обеспечивает здоровье: как ухаживать за секс-игрушками и зачем нужны лубриканты

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь