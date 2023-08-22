Начинается новый год для верующих. Календарь церковных праздников на сентябрь 2023

Сентябрь — начало церковного года. В этом году праздники будут отмечать по новому календарю, поэтому в нашем материале ты узнаешь о церковном календаре на сентябрь 2023. Читай о больших праздниках и готовься заранее.

Церковный календарь на сентябрь 2023: большие праздники по новому календарю

С сентября 2023 действует новый церковный календарь Православной церкви Украины. Потому как именно в сентябре начинается церковный год. Однако не все церкви будут придерживаться нового стиля, каждая парафия примет это решение самостоятельно.

Чтобы ты не пропустил(-а) большие праздники по новому стилю, мы делимся с тобой церковным календарем на сентябрь 2023.

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В сентябре будет большое количество церковных праздников. Среди них и Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, и Воздвижение Креста Господня и Преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Читай подробнее о каждом празднике.

8 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Это большой двунадесятый праздник, который также называют Малая Пречистая или Вторая Пречистая. Праздник означает праведность Божией Матери, которая рождением Христа сделала шаг к спасению людей.

В этот день нужно молиться в храме или дома перед иконой Божией Матери и просить о своем здоровье и ближних. Также желательно разделить еду с нуждающимися.

12 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

В этот день во время богослужения вспоминают события Евангелий, а также свершение Божьих обетов о спасении человечества. История праздника связана с событиями, когда трехлетнюю Марию привели в Иерусалимский храм. Высокой лестницей ее повели к самому священному месту в храме.

Лестница означала ее путь к призванию — спасению человечества. В этот день в церквях проводятся торжественные богослужения.

14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Это большой двунадесятый праздник, который отмечают в честь обретения креста, на котором распяли Иисуса Христа. Люди посещают богослужения, где могут приложиться к святыне-кресту. У него просят благополучия и здоровья, мира и защиты.

Христиане восточного обряда соблюдают строгий пост в честь страданий Спасителя. Также просят Бога об исцелении и молятся о прощении грехов.

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17 сентября — Святой мученицы Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любови

Раннехристианский праздник в честь вдовы Софии, которая имела трех дочерей на имена Вера, Надежда и Любовь. Дочерей хотели заставить отречься от христианской веры, за что они приняли смерть.

Мать видела, как убивают дочерей, она похоронила их, и сама от тоски на третий день молитв умерла на их могиле. В этот день христиане посещают богослужения.

26 сентября — Преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

В этот день вспоминают апостола любви Иоанна Богослова. Христиане посещают храмы и богослужения. Нужно помочь нуждающимся и не выполнять сложную работу.

У святого во время молитвы просят о помощи, исцелении и мудрости, крепкой семье.

30 сентября — Святого священномученика Григория, епископа Армении

В этот день чтят память священномученика Григория, который происходил из рода грузинских царей. Армянский царь Тиридат приказал сбросить Григория в глубокий ров за обращение людей в христианство.

После 15 лет во рву священномученик продолжил свою миссию. В этот день христиане посещают богослужения, просят о здоровье и урожае.

Раньше мы рассказывали об искренних поздравлениях с днем Веры, Надежды и Любови в стихах, картинках и прозе.

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