Розпочинається новий рік для вірян. Календар церковних свят на вересень 2023

Вересень — початок церковного року. Цьогоріч свята відзначатимуть за новим календарем, тому в нашому матеріалі ти дізнаєшся про церковний календар на вересень 2023. Читай про великі свята та готуйся заздалегідь.

Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем

Від вересня 2023 року діє новий церковний календар Православної церкви України. Бо саме у вересні розпочинається церковний рік. Однак не всі церкви дотримуватимуться нового стилю, кожна парафія ухвалить це рішення самостійно.

Щоб ти не пропустив(-ла) великі свята за новим стилем, ми ділимося з тобою церковним календарем на вересень 2023.

Зараз також дивляться

У вересні буде велика кількість церковних свят. Серед них і Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, і Воздвиження Хреста Господнього і Преставлення святого апостола і євангелиста Йоана Богослова. Читай детальніше про кожне свято.

8 вересня — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії

Це велике дванадесяте свято, яке також називають Мала Пречиста чи Друга Пречиста. Свято означає праведність Божої Матері, яка народженням Христа зробила крок до спасіння людей.

У цей день потрібно молитися у храмі чи вдома перед іконою Божої Матері та просити про здоров’я своє та ближніх. Також бажано розділити їжу з нужденними.

12 вересня — Віддання свята Різдва Богородиці

У цей день під час богослужіння згадують події Євангелій, а також звершення Божих обітниць про спасіння людства. Історія свята пов’язана з подіями, коли трирічну Марію привели до Єрусалимського храму. Високими сходами її повели до найбільш священного місця в храмі.

Сходи означали її шлях до покликання — спасіння людства. У цей день у церквах проводять урочисті богослужіння.

14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

Це велике дванадесяте свято, яке відзначають на честь віднайдення хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа. Люди відвідують богослужіння, де можуть прикластися до святині-хреста. У нього просять добробуту і здоров’я, миру і захисту.

Християни східного обряду дотримуються суворого посту на честь страждань Спасителя. Також просять Бога про зцілення та моляться про прощення гріхів.

Читати на тему Не всі дати змістяться: коли відзначатимуть релігійні свята за новим календарем ПЦУ Розповідаємо про дати головних релігійних свят за новим календарем ПЦУ.

17 вересня — Святої мучениці Софії і трьох її дочок: Віри, Надії і Любові

Ранньохристиянське свято на честь удовиці Софії, яка мала трьох дочок на імена Віра, Надія та Любов. Дочок хотіли змусити зректися християнської віри, за що вони прийняли смерть.

Мати бачила, як вбивають дочок, вона поховала їх і сама від туги на третій день молитов на їхній могилі померла. У цей день християни відвідують богослужіння.

26 вересня — Преставлення святого апостола і євангелиста Йоана Богослова

У цей день згадують апостола любові Йоана Богослова. Християни відвідують храми та богослужіння. Потрібно допомогти нужденним та не виконувати складну роботу.

У святого під час молитви просять про допомогу, зцілення та мудрість, міцну родину.

30 вересня — Святого священномученика Григорія, єпископа Вірменії

У цей день вшановують пам’ять священномученика Григорія, який походив з роду грузинських царів. Вірменський цар Тірідат наказав скинути Григорія в глибокий рів за навернення людей до християнства.

Після 15 років у рові священномученик продовжив свою місію. У цей день християни відвідують богослужіння, просять про здоров’я та врожаї.

Раніше ми розповідали про щирі привітання з днем Віри, Надії та Любові у віршах, картинках та прозі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.