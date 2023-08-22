Свята

Розпочинається новий рік для вірян. Календар церковних свят на вересень 2023

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 22 Серпня 2023, 21:30
Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем
Фото: Pexels

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