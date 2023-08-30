Новий навчальний рік, церковний календар, нові правила для біженців і не тільки. Що зміниться з 1 вересня 2023

Вересень розпочинає нову пору року. Відбуваються зміни у погоді, природі та, звісно, у житті людей.
Хоча осінь не є початком нового календарного року, але є початком навчального року. Цьогоріч в Україні навчання в школах матиме свої особливості. Крім того, відбудуться зміни й в інших сферах життя.
Ми розповімо, що зміниться для українців з 1 вересня 2023.
З 1 вересня діятиме низка змін для внутрішніх переселенців, а саме деякі ВПО можуть втратити щомісячні виплати. Адже урядова постанова №709, яка набула чинності 15 липня, передбачає низку підстав, за яких переселенців можуть позбавити виплат.
Починаючи з 1 вересня, право на виплати втрачають ВПО, які після набуття чинності постанови:
ВПО пройшли верифікацію, й ті, хто можуть здійснювати суттєві витрати без допомоги держави, не отримуватимуть виплати.
ВПО пройшли верифікацію, й ті, хто можуть здійснювати суттєві витрати без допомоги держави, не отримуватимуть виплати.
Решті внутрішньо переміщених осіб з 1 серпня автоматично продовжили виплати ще на шість місяців (до кінця січня 2024-го). Але є винятки, кому могли не продовжити допомогу:
Переселенцям, які вперше звертаються за допомогою, виплати також призначатимуть на шість місяців.
Допомога також призначається дитині, яка народилася у ВПО після переміщення. Виплати допомоги тепер здійснюються двічі на місяць: після 15 та 28 числа.
Водночас фізичну ідентифікацію ВПО та отримувачів пенсій в Ощадбанку продовжено до 31 грудня 2023 року. Це стосується внутрішніх переселенців, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Її можна пройти через відеоконференцзвʼязок, під час якого слід предʼявити документи, що посвідчують особу.
Фото: Unsplush
У вересні не передбачається зростання цін на комунальні послуги.
Під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення заборонено підвищувати тарифи на розподіл природного газу. У різних газопостачальні компанії ціна на газ варіюється від 7,70 до 9,99 грн за кубометр. До кінця опалювального сезону газ не здорожчає.
Вартість електроенергії для побутових споживачів ще на початку літа зросла до 2,64 грн за кВт. Така ціна буде й у вересні.
З 1 вересня тарифи на водопостачання не зміняться.
Під час воєнного стану заборонено також підвищувати тарифи на опалення й гарячу воду.
З 1 вересня 2023 року починається новий навчальний рік. Навчання у школах відбуватиметься до 31 травня 2024 року, а компенсаторні заняття й атестація заплановані до 28 червня 2024 року.
Навчання ще не розпочалося, а діти вже думають про осінні канікули, вона триватимуть з 23 до 29 жовтня. Зимові канікули заплановані з 23 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року, а весняні — з 25 по 31 березня. Літні канікули триватимуть з 29 червня по 31 серпня 2024 року.
У цьому році для здобувачів освіти передбачено три варіанти освіти. Це залежить від ситуації з безпекою в регіонах, наявності укриттів у навчальних закладах.
Також батьки, які не хочуть відпускати дитину на очне навчання, мають отримати пропозицію про навчання в класах з дистанційною формою. Ще у Міністерстві освіти та науки України пропонують організувати тимчасове переведення дітей зі школи, де немає укриття, до іншої, де воно наявне. Водночас за дитиною зберігатиметься місце в її школі.
Крім цього, Міносвіти рекомендувало вищим навчальним закладам і коледжам, що не розташовані в зонах бойових дій, з 1 вересня перейти на очний формат навчання.
Фото: Pexels
З вересня в українських школах запустять оновлений предмет Захист України. Він проходитиме перевірку у різних регіонах України. На цих уроках школярі вивчатимуть домедичну допомогу, орієнтування на місцевості, мінну безпеку, навички керування безпілотниками.
А у школах Львова з 1 вересня ініціюють заборону для учнів використовувати мобільні телефони. Зазначається, що так діти не відволікатимуться від навчання. Кожна школа матиме свій формат такої ініціативи. Наприклад, учні зможуть залишати телефони у вчителя, а за потреби зв’язуватися з батьками.
А також в їдальнях шкіл Львова з’явиться можливість розраховуватись банківськими картками.
МОН запровадило нову форму навчання для українських дітей, які виїхали з батьками за кордон через повномасштабну війну.
У кожній області у вибраних дистанційних школах такі школярі протягом 6-8 годин на тиждень вивчатимуть “український компонент шкільної програми”.
У кожній області у вибраних дистанційних школах такі школярі протягом 6-8 годин на тиждень вивчатимуть “український компонент шкільної програми”.
А решту предметів вони зможуть опанувати в школах країн, де зараз перебувають.
З 1 вересня Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Тож віряни ПЦУ відзначатимуть свята за новими датами.
Новий календар ПЦУ діятиме для нерухомих церковних свят. Без змін залишається Великдень і прив’язані до нього свята, зокрема Трійця.
З 8 вересня Польська залізниця розпочинає планові ремонти інфраструктури у Перемишлі, тому з 7 вересня по 8 жовтня скасовують потяги:
Також є інші зміни:
Але з 3 вересня Укрзалізниця запустить новий поїзд №119/120 Київ — Хелм. Він вирушатиме з Києва о 06:28 і прибуватиме до Хелма о 17:27.
Зворотно відправлення з Хелма планується о 10:23, а прибуття до столиці України — о 22:45.
Українські біженці, які їдуть до Чехії, з 1 вересня зможуть отримати короткочасний притулок лише в Брно та в Остраві. Йдеться про тимчасове житло до оформлення документів.
У Празі таке тимчасове розміщення тепер буде неможливим. Інформація про це розміщена на офіційному порталі для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чехії.
Фото: frs.gov.cz
З 1 вересня починають діяти зміни у правилах виїзду за кордон пасажирських автобусів.
Якщо у пасажирського транспортного засобу не буде визначено клас екологічності або зазначено клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетин кордону з 1 вересня стане неможливим.
Напевно, не всі українці змогли здати у банки монети, що вийшли з обігу. У когось вдома можуть лежати 1, 2, 5 чи 25 копійок. У тебе буде ще час обміняти монети.
Це можна зробити в підрозділах Національного банку України та у відділеннях уповноважених банків:
Обмін монет дрібних номіналів відбувається безплатно та без обмежень. Їх можна обміняти на монети й банкноти всіх номіналів, які перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам.
Мешканці підтоплених районів Херсонщини та Миколаївщини могли отримати допомогу внаслідок підриву Каховської ГЕС. Зараз продовжили термін приймання заяв на грошову допомогу. Кожен постраждалий може отримати 5000 грн від держави.
Заяви на грошову держдопомогу прийматимуть до 31 жовтня 2023 року включно.
Виплати здійснюють на банківські рахунки постраждалих або готівкою через Укрпошту.
Це не єдині зміни у житті українців. Раніше ми розповідали про електронний документообіг для ВЛК.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.