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Новий навчальний рік, церковний календар, нові правила для біженців і не тільки. Що зміниться з 1 вересня 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Серпня 2023, 10:30
Зміни для українців з 1 вересня
Фото: Pixabay, Pexels

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