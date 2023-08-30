Новий навчальний рік, церковний календар, нові правила для біженців і не тільки. Що зміниться з 1 вересня 2023

Вересень розпочинає нову пору року. Відбуваються зміни у погоді, природі та, звісно, у житті людей.

Хоча осінь не є початком нового календарного року, але є початком навчального року. Цьогоріч в Україні навчання в школах матиме свої особливості. Крім того, відбудуться зміни й в інших сферах життя.

Ми розповімо, що зміниться для українців з 1 вересня 2023.

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Зміни для ВПО: хто позбудеться виплат

З 1 вересня діятиме низка змін для внутрішніх переселенців, а саме деякі ВПО можуть втратити щомісячні виплати. Адже урядова постанова №709, яка набула чинності 15 липня, передбачає низку підстав, за яких переселенців можуть позбавити виплат.

Починаючи з 1 вересня, право на виплати втрачають ВПО, які після набуття чинності постанови:

придбали транспортний засіб, якому менш як п’ять років (окрім автомобілів, придбаних волонтерами для потреб оборони України);

купили на суму понад 100 тис. грн квартиру, будинок, земельну ділянку (окрім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному рахунку в банку понад 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тис. грн (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);

мають у власності житло, розташоване на територіях, де не відбуваються бойові дії та які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї).

ВПО пройшли верифікацію, й ті, хто можуть здійснювати суттєві витрати без допомоги держави, не отримуватимуть виплати.

Решті внутрішньо переміщених осіб з 1 серпня автоматично продовжили виплати ще на шість місяців (до кінця січня 2024-го). Але є винятки, кому могли не продовжити допомогу:

громадяни, які на той момент перебували за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

громадяни, які фактично повернулися до покинутого місця проживання;

громадяни, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

громадяни, які були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України.

Переселенцям, які вперше звертаються за допомогою, виплати також призначатимуть на шість місяців.

Допомога також призначається дитині, яка народилася у ВПО після переміщення. Виплати допомоги тепер здійснюються двічі на місяць: після 15 та 28 числа.

Водночас фізичну ідентифікацію ВПО та отримувачів пенсій в Ощадбанку продовжено до 31 грудня 2023 року. Це стосується внутрішніх переселенців, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Її можна пройти через відеоконференцзвʼязок, під час якого слід предʼявити документи, що посвідчують особу.

Комунальні тарифи з 1 вересня

У вересні не передбачається зростання цін на комунальні послуги.

Газ

Під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення заборонено підвищувати тарифи на розподіл природного газу. У різних газопостачальні компанії ціна на газ варіюється від 7,70 до 9,99 грн за кубометр. До кінця опалювального сезону газ не здорожчає.

Електроенергія

Вартість електроенергії для побутових споживачів ще на початку літа зросла до 2,64 грн за кВт. Така ціна буде й у вересні.

Водопостачання

З 1 вересня тарифи на водопостачання не зміняться.

Опалення

Під час воєнного стану заборонено також підвищувати тарифи на опалення й гарячу воду.

Новий навчальний рік

З 1 вересня 2023 року починається новий навчальний рік. Навчання у школах відбуватиметься до 31 травня 2024 року, а компенсаторні заняття й атестація заплановані до 28 червня 2024 року.

Навчання ще не розпочалося, а діти вже думають про осінні канікули, вона триватимуть з 23 до 29 жовтня. Зимові канікули заплановані з 23 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року, а весняні — з 25 по 31 березня. Літні канікули триватимуть з 29 червня по 31 серпня 2024 року.

У цьому році для здобувачів освіти передбачено три варіанти освіти. Це залежить від ситуації з безпекою в регіонах, наявності укриттів у навчальних закладах.

Очний формат можливий лише за наявності укриття в закладі освіти. Якщо бомбосховище не може вмістити всіх учнів, передбачене позмінне навчання.

Дистанційний формат — уроки проходитимуть виключно онлайн.

Змішаний формат — це поєднання очної й дистанційної форми навчання. Однак у початковій школі Міносвіти радить проводити уроки в очній формі, враховуючи необхідність соціалізації дітей.

Також батьки, які не хочуть відпускати дитину на очне навчання, мають отримати пропозицію про навчання в класах з дистанційною формою. Ще у Міністерстві освіти та науки України пропонують організувати тимчасове переведення дітей зі школи, де немає укриття, до іншої, де воно наявне. Водночас за дитиною зберігатиметься місце в її школі.

Крім цього, Міносвіти рекомендувало вищим навчальним закладам і коледжам, що не розташовані в зонах бойових дій, з 1 вересня перейти на очний формат навчання.

З вересня в українських школах запустять оновлений предмет Захист України. Він проходитиме перевірку у різних регіонах України. На цих уроках школярі вивчатимуть домедичну допомогу, орієнтування на місцевості, мінну безпеку, навички керування безпілотниками.

А у школах Львова з 1 вересня ініціюють заборону для учнів використовувати мобільні телефони. Зазначається, що так діти не відволікатимуться від навчання. Кожна школа матиме свій формат такої ініціативи. Наприклад, учні зможуть залишати телефони у вчителя, а за потреби зв’язуватися з батьками.

А також в їдальнях шкіл Львова з’явиться можливість розраховуватись банківськими картками.

Зміни для школярів за кордоном

МОН запровадило нову форму навчання для українських дітей, які виїхали з батьками за кордон через повномасштабну війну.

У кожній області у вибраних дистанційних школах такі школярі протягом 6-8 годин на тиждень вивчатимуть “український компонент шкільної програми”.

А решту предметів вони зможуть опанувати в школах країн, де зараз перебувають.

Новий церковний календар

З 1 вересня Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Тож віряни ПЦУ відзначатимуть свята за новими датами.

Різдво — 25 грудня, а не 7 січня;

Покрова Пресвятої Богородиці — 1 жовтня, а не 14 жовтня;

День Святого Миколая Чудотворця — 6 грудня, а не 19 грудня.

Новий календар ПЦУ діятиме для нерухомих церковних свят. Без змін залишається Великдень і прив’язані до нього свята, зокрема Трійця.

Потяги до Польщі: нові та скасовані

З 8 вересня Польська залізниця розпочинає планові ремонти інфраструктури у Перемишлі, тому з 7 вересня по 8 жовтня скасовують потяги:

№89/90 Київ — Перемишль;

№73/74 Харків — Перемишль.

Також є інші зміни:

п’ятницями та суботами (7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+: наявного №705/706 Київ — Перемишль; нового №707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва о 22:17, прибуття до Перемишля о 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41);

у ці шість днів поїзди №53/54 Київ — Перемишль, №89/90 Київ — Перемишль, №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №73/74 Харків — Перемишль, №715/716 Київ — Перемишль будуть скасовані;

поїзд №54 Перемишль — Київ вирушатиме з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00);

поїзд №36 Перемишль — Одеса вирушатиме о 13:45 (замість 20:28) і прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

Але з 3 вересня Укрзалізниця запустить новий поїзд №119/120 Київ — Хелм. Він вирушатиме з Києва о 06:28 і прибуватиме до Хелма о 17:27.

Зворотно відправлення з Хелма планується о 10:23, а прибуття до столиці України — о 22:45.

Зміни для українських біженців у Чехії

Українські біженці, які їдуть до Чехії, з 1 вересня зможуть отримати короткочасний притулок лише в Брно та в Остраві. Йдеться про тимчасове житло до оформлення документів.

У Празі таке тимчасове розміщення тепер буде неможливим. Інформація про це розміщена на офіційному порталі для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чехії.

Нові правила для виїзду пасажирського транспорту

З 1 вересня починають діяти зміни у правилах виїзду за кордон пасажирських автобусів.

Якщо у пасажирського транспортного засобу не буде визначено клас екологічності або зазначено клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетин кордону з 1 вересня стане неможливим.

Обмін монет, що вийшли з обігу

Напевно, не всі українці змогли здати у банки монети, що вийшли з обігу. У когось вдома можуть лежати 1, 2, 5 чи 25 копійок. У тебе буде ще час обміняти монети.

Це можна зробити в підрозділах Національного банку України та у відділеннях уповноважених банків:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Обмін монет дрібних номіналів відбувається безплатно та без обмежень. Їх можна обміняти на монети й банкноти всіх номіналів, які перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам.

Виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Мешканці підтоплених районів Херсонщини та Миколаївщини могли отримати допомогу внаслідок підриву Каховської ГЕС. Зараз продовжили термін приймання заяв на грошову допомогу. Кожен постраждалий може отримати 5000 грн від держави.

Заяви на грошову держдопомогу прийматимуть до 31 жовтня 2023 року включно.

Виплати здійснюють на банківські рахунки постраждалих або готівкою через Укрпошту.

Це не єдині зміни у житті українців. Раніше ми розповідали про електронний документообіг для ВЛК.

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