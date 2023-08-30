Не доведеться займати чергу о 7 ранку. В Україні запрацював сервіс для отримання довідок у школу

Національний сервіс Helsi спростив отримання довідок для дітей у садочок, школу чи університет. Крім цього, за спрощеною системою документ про здоров’я зможуть отримати й дорослі для працевлаштування за деякими професіями. Читай у матеріалі, як отримати довідку в школу для дитини.

Як отримати довідку в школу для дитини: процес спрощено

Українські школярі та працівники освіти вже готуються розпочати новий навчальний рік. Однак перед цим потрібно пересвідчитися, чи всі учасники навчального процесу здорові. Аби спростити отримання довідок, Helsi запровадило нові функції.

CEO Helsi Євген Донець розповів: щороку батьки стикаються з цим уперше, і можуть не знати, куди звертатися і як отримувати довідки. Тому, щоб пришвидшити цей процес та зробити його доступним і простим, сервіс додав нові можливості.

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Відтепер усі види довідок є у застосунку чи на веб-версії Helsi. Там також написано, яка довідка для чого потрібна, а також як її отримати, де це можна зробити.

Щоб скористатися послугою, у застосунку натисни Сервіси, а потім Довідки та профілактика. Після цього вибери зі списку потрібний документ, прочитай усю інформацію та звернися по нього в медичний заклад.

Серед доступних довідок у Helsi є такі:

№ 086-1/о — для садочка та школи;

№ 086-о — для ВНЗ;

№ 028/о — для відвідування басейну;

№ 083/о — для водіїв;

№ 1-ОМК — для особистої медичної книжки.

Якщо натиснути на вид довідки, буде доступна інформація, які аналізи слід здати, пройти консультації лікарів. У додатку ти зможеш записатися до лікаря на зручний час.

Результати аналізів, консультацій та самі довідки можна зберігати в застосунку, роздруковувати чи пересилати, а також давати доступ для лікарів.

Незабаром у сервіс Helsi додадуть можливість пришвидшеного отримання довідок від приватних медичних закладів.

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