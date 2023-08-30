Не придется занимать очередь в 7 утра. В Украине заработал сервис для получения справок в школу

Национальный сервис Helsi упростил получение справок для детей в сад, школу или университет. Кроме этого, по упрощенной системе документ о здоровье смогут получить и взрослые для трудоустройства на некоторые профессии. Читай в материале, как получить справку в школу для ребенка.

Как получить справку в школу для ребенка: процесс упрощен

Украинские школьники и работники образования готовятся начать новый учебный год. Однако перед этим нужно убедиться, здоровы ли все участники учебного процесса. Чтобы упростить получение справок, Helsi ввела новые функции.

CEO Helsi Евгений Донец рассказал, что каждый год родители сталкиваются с этим впервые, и могут не знать, куда обращаться и как получать справки. Поэтому, чтобы ускорить этот процесс и сделать его доступным и простым, сервис добавил новые возможности.

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Теперь все виды справок доступны в приложении или на веб-версии Helsi. Там также написано, какая справка для чего нужна, а также как ее получить, где это можно сделать.

Чтобы воспользоваться услугой, в приложении нажми Сервисы, затем Справки и профилактика. После этого выбери из списка нужный документ, прочти всю информацию и обратись за ним в медицинское учреждение.

Среди доступных справок в Helsi есть:

№ 086-1/о — для садика и школы;

для садика и школы; № 086-о — для вузов;

для вузов; № 028/о — для посещения бассейна;

для посещения бассейна; № 083/о — для водителей;

для водителей; № 1-ЛМК — для личной медицинской книги.

Если нажать на вид справки, будет доступна информация, какие анализы следует сдать, пройти консультации врачей. В приложении ты сможешь записаться к врачу на удобное время.

Результаты анализов, консультаций и справки можно хранить в приложении, распечатывать или пересылать, а также давать доступ для врачей.

В скором времени в сервис Helsi добавят возможность ускоренного получения справок от частных медицинских учреждений.

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