Ще не пішли до школи, а вже на них чекають! Коли розпочнуться осінні канікули 2023 в Україні

В останні дні літа школярів найбільше хвилює одне питання — коли ж розпочнуться осінні канікули? Знати це корисно і батькам, щоб вони могли спланувати відпустку чи інші справи, коли дитина матиме вільний від навчання час. Читай у нашому матеріалі, коли осінні канікули в Україні 2023.

Коли осінні канікули в Україні 2023: дата початку та закінчення

Деякі міські адміністрації вже оголосили про терміни канікул на навчальний рік 2023-2024. У КМДА повідомили, що канікули в дітей будуть у такі дати:

23-29 жовтня 2023 року.

Крім цього є інформація і про зимові та весняні канікули:

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23 грудня 2023 року — 7 січня 2024 року;

19-25 лютого 2024 року (для першокласників);

25-31 березня 2024 року.

Літні канікули триватимуть з 28 червня до 1 вересня 2024 року.

Ми будемо враховувати безпекову ситуацію в умовах воєнного стану та інші фактори, які можуть вплинути на організацію освітнього процесу, та, за необхідності, вноситимемо зміни у структуру навчального року, — повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зазначимо, що терміни та дати канікул можуть відрізнятися за рішенням шкільних та місцевих адміністрацій. Формат навчання (змішаний, очний, офлайн) також вибирає кожен навчальний заклад самостійно.

Перший семестр навчання триватиме з 1 вересня до 22 грудня 2023 року. Другий — із 8 січня до 31 травня 2024 року. Останні дзвоники пролунають 31 травня. Компенсаторні заняття, що призначені подолати освітні втрати, триватимуть до 28 червня 2024 року.

Таким чином навчальний рік 2023-2024 триватиме до 28 червня.

Мондриївський також розповів, як дбатимуть про психологічний стан школярів:

— Зокрема йдеться про моніторинг психологічного стану, психологічні п’ятихвилинки, тренінги, індивідуальні консультації. Адже психоемоційний стан усіх учасників освітнього процесу відіграє значну роль і в самому навчанні, і в готовності ефективно реагувати на нестандартні ситуації.

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