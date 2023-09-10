Користуйся всіма своїми правами! Як оформити безкоштовне чи пільгове харчування для дитини у школі

У школі чи садку діти проводять третину, а то й половину дня. Харчування там є, але чи безкоштовне? Є категорії дітей, які мають право харчуватися безкоштовно чи за пільговими цінами.
На сайті освітнього омбудсмена розповіли, хто має право на безкоштовне шкільне харчування та пільгову ціну на нього. Читай детальніше в нашому матеріалі.
Школи та дитячі садочки в Україні почали виходити в офлайн формат. Це означає, що багатьом батькам доведеться замислитися про харчування дитини у навчальному закладі. Якщо воно не безкоштовне, читай, чи може твоя дитина отримати пільгу.
Є три категорії пільгового харчування дітей:
Право на безкоштовне харчування у навчальних закладах мають:
Органи місцевого самоврядування можуть забезпечити дітей безкоштовним гарячим харчуванням у вище прописаних випадках, або для учнів молодших класів. Дізнатися, чи є пільгове харчування, можна на сайті регіонального органу управління освітою.
Також є пільга на зменшену ціну за харчування у школі, садку чи ВНЗ. Ціна на харчування може бути знижена до 50% для багатодітних родин.
Забезпечувати пільговим чи безкоштовним харчуванням дітей у закладах освіти має його засновник за кошти державного чи комунального бюджету. Харчування у навчальних закладах може бути 1-5 разів.
Вартість безкоштовного харчування у закладах освіти встановлюють засновники. Деякі заклади освіти самостійно можуть звільнити батьків від плати за харчування.
Щоб оформити пільгове/безкоштовне харчування, потрібно подати такі документи:
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