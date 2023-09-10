Користуйся всіма своїми правами! Як оформити безкоштовне чи пільгове харчування для дитини у школі

У школі чи садку діти проводять третину, а то й половину дня. Харчування там є, але чи безкоштовне? Є категорії дітей, які мають право харчуватися безкоштовно чи за пільговими цінами.

На сайті освітнього омбудсмена розповіли, хто має право на безкоштовне шкільне харчування та пільгову ціну на нього. Читай детальніше в нашому матеріалі.

Пільги на харчування у школі 2023: хто має право на пільги

Школи та дитячі садочки в Україні почали виходити в офлайн формат. Це означає, що багатьом батькам доведеться замислитися про харчування дитини у навчальному закладі. Якщо воно не безкоштовне, читай, чи може твоя дитина отримати пільгу.

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Є три категорії пільгового харчування дітей:

Гарантоване державою. За рішенням органів державного самоврядування. Зменшена ціна для окремих категорій дітей.

Право на безкоштовне харчування у навчальних закладах мають:

діти-сироти;

позбавлені батьківського піклування;

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;

діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу від держави та мають сукупний дохід нижчий за прожитковий мінімум;

діти з сімей загиблих ветеранів війни та сімей загиблих захисників і захисниць України, діти Героїв України посмертно;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час Революції Гідності чи війни з РФ;

діти ВПО;

діти, що мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

учні закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

Органи місцевого самоврядування можуть забезпечити дітей безкоштовним гарячим харчуванням у вище прописаних випадках, або для учнів молодших класів. Дізнатися, чи є пільгове харчування, можна на сайті регіонального органу управління освітою.

Також є пільга на зменшену ціну за харчування у школі, садку чи ВНЗ. Ціна на харчування може бути знижена до 50% для багатодітних родин.

Забезпечувати пільговим чи безкоштовним харчуванням дітей у закладах освіти має його засновник за кошти державного чи комунального бюджету. Харчування у навчальних закладах може бути 1-5 разів.

Вартість безкоштовного харчування у закладах освіти встановлюють засновники. Деякі заклади освіти самостійно можуть звільнити батьків від плати за харчування.

Щоб оформити пільгове/безкоштовне харчування, потрібно подати такі документи:

Заява. Копія документа, який підтверджує пільгу (довідки, рішення суду, висновок інклюзивно-ресурсного центру, довідка про призначення соцдопомоги, посвідчення батьків тощо).

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