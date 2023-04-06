Поради

“Які продукти заборонені у новому шкільному меню?”

Відповідає
роман остапчук
Роман Остапчук

Експерт Офісу підтримки реформ при Держпродспоживслужбі

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 06 Квітня 2023, 17:00
“Які продукти заборонені у новому шкільному меню?”
Фото: Pexels

Поради

“Які продукти заборонені у новому шкільному меню?”
Відповідає
роман остапчук
Роман Остапчук
Експерт Офісу підтримки реформ при Держпродспоживслужбі

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