“Які продукти заборонені у новому шкільному меню?”

Якщо раніше діти мусили їсти в школі дивний суп з незрозумілим вмістом чи сосиски в тісті, то завдяки реформі підхід до харчування кардинально змінився.

Ще до початку повномасштабної війни Олена Зеленська презентувала нове шкільне меню, прообраз якого розробив Євген Клопотенко. Тож тепер є шанс, що діти їстимуть шкільну їжу, а не відмовлятимуться від неї.

Реформу схвалили у МОН та поступово почали впроваджувати там, де це дозволяє безпекова ситуація. Адже здорове харчування — необхідна складова в системі освіти.

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Які продукти заборонені, а які дозволені у шкільному меню, розповів експерт Офісу підтримки реформ при Держпродспоживслужбі Роман Остапчук.

Шкільне меню: заборонені та дозволені продукти

Завдяки вдалому наповненню тарілки можна почуватися бадьоро та енергійно й краще засвоювати знання. Однак щоб зробити раціон здоровим, довелося відмовитися від низки продуктів та наповнити його кориснішими складовими.

Завдяки реформі:

Обмежено вміст солі та цукру

Заборонено сири, сосиски, ковбаси

Натомість збільшено кількість овочів, фруктів та м’яса.

З дозволених продуктів та рекомендацій кухарі разом з медсестрами вже складають нове меню, або ж беруть за прообраз затверджену версію меню від Клопотенка, де є понад 160 позицій страв.

Різниться харчування також й від кількості фінансування, адже ситуація змінюється не лише від області до області, а й від школи до школи.

Хто несе відповідальність за харчування дітей

В Україні контролюється не лише якість здобутих знань, а і якість харчування. Контроль забезпечується на різних рівнях.

Відповідальність за харчування дітей у школі несе безпосередньо керівник навчального закладу: директор чи районні управління освіти. Також відповідальні за це й вищі інстанції: МОН та МОЗ.

Додатково, перед початком навчального року, школи перевіряються Держпродспоживслужбою. Вона ж приходить з перевірками, коли є факт отруєнь.

Хочеш змінити харчування дитини — зміни себе

Усе починається з прикладу, діти наслідують поведінку батьків у всьому. Тому, якщо ти хочеш, щоб малюк споживав і любив здорову їжу, покажи йому приклад вдома.

Так, до прикладу, у першому семестрі діти гарно харчувалися новим меню навіть попри те, що там не було багато цукру чи солі.

Однак після новорічних свят та канікул, де на сімейних застіллях було багато олів’є та цукерок, діти почали вередувати та відмовлятися від харчування у школі.

Тож показуй малечі приклад та пояснюй, як їжа може впливати на самопочуття та успішність в школі. Якщо не знаєш з чого почати, можеш скористатися детальною шпаргалкою зі здорового харчування на сайті Знаїмо.

Докладніше про реформу харчування у школах — у відео:

Харчування змінюється не лише в школі. Резніков ініціював реформу харчування для військових, тож яким буде нове меню за стандартами НАТО, читай у матеріалі.

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