Советы

“Какие продукты запрещены в новом школьном меню?”

Отвечает
роман остапчук
Роман Остапчук

Эксперт Офиса поддержки реформ при Госпродпотребслужбах

Вероника Кононенко, редактор сайта 06 апреля 2023, 17:00
харчування в школі
Фото: Pexels

Советы

“Какие продукты запрещены в новом школьном меню?”
Отвечает
роман остапчук
Роман Остапчук
Эксперт Офиса поддержки реформ при Госпродпотребслужбах

“Хочу эффективно волонтерить. Как при этом не выгорать?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

“Родители изменяют друг другу. Как поступать и что делать взрослым? Советы для подростка”
Отвечает
Анна Кушнерук психологиня
Анна Кушнерук
Психолог

“Как носить тренды весны 2023, чтобы визуально увеличить или уменьшить фигуру?”
Отвечает
Маргарита Мурадова
Маргарита Мурадова
Стилист

“Люблю сыр с благородной плесенью, но не знаю, как правильно его выбирать и с чем есть”
Отвечает
Оксана Чернова
Оксана Чернова
Cырный эксперт, гастротурист

“С весны до осени не могу дышать! Как бороться с аллергиями и почему они возникают?”
Отвечает
Анастасія Левченко алерголог
Анастасия Левченко
Врач-aлерголог, гастроэнтеролог, терапевт
Електронний підпис
Читать дальше
Европейские стандарты в Украине: что такое электронная подпись и как ею пользоваться

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь