“Какие продукты запрещены в новом школьном меню?”

Если раньше дети должны были есть в школе странный суп с непонятным содержимым или сосиски в тесте, то благодаря реформе подход к питанию кардинально изменился.

Еще до начала полномасштабной войны Елена Зеленская представила новое школьное меню, прообраз которого разработал Евгений Клопотенко. Теперь есть шанс, что дети будут есть школьную пищу, а не отказываться от нее.

Реформу одобрили в МОН и постепенно начали внедрять там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Ведь здоровое питание — необходимая составляющая в системе образования.

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Какие продукты запрещены, а какие разрешены в школьном меню, рассказал эксперт Офиса поддержки реформ при Госпродпотребслужбе Роман Остапчук.

Какие продукты запрещены, а какие разрешены

Благодаря правильному наполнению тарелки можно чувствовать себя бодро и энергично и лучше усваивать знания. Однако, чтобы сделать рацион здоровым, пришлось отказаться от ряда продуктов и наполнить его более полезными составляющими.

Благодаря реформе:

Ограничено содержание соли и сахара

Запрещены сыры, сосиски, колбасы

Увеличено количество овощей, фруктов и мяса.

Из разрешенных продуктов и рекомендаций повара вместе с медсестрами уже составляют новое меню, или берут за прообраз утвержденную версию меню от Клопотенко, где более 160 позиций блюд.

Питание зависит и от объемов финансирования, ведь ситуация меняется не только от области к области, но и от школы к школе.

Кто несет ответственность за питание детей

В Украине контролируется не только качество полученных знаний, но и качество питания. Контроль обеспечивается на разных уровнях.

Ответственность за питание детей в школе несет непосредственно руководитель учебного заведения, директор или районные управления образования. Также ответственны за это и высшие инстанции: МОН и Минздрав.

Дополнительно, перед началом учебного года, школы проверяются Госпродпотребслужбой. Она же приходит с проверками, когда есть факт отравлений.

Хочешь изменить питание ребенка — измени себя

Все начинается с примера, дети подражают поведению родителей во всем. Поэтому, если ты хочешь, чтобы малыш употреблял и любил здоровую пищу, покажи ему пример дома.

Так, например, в первом семестре дети хорошо питались новым меню даже несмотря на то, что там не было много сахара или соли.

Однако после новогодних праздников и каникул, где на семейных застольях было много оливье и конфет, дети начали капризничать и отказываться от школьного меню.

Поэтому показывай малышам пример и объясняй, как еда может влиять на самочувствие и успеваемость в школе. Если не знаешь, с чего начать, можешь воспользоваться подробной шпаргалкой по здоровому питанию на сайте Знаем.

Подробнее о реформе питания в школах Украины — в видео:

Питание меняется не только в школе. Резников инициировал реформу питания для военных. В частности, будет введено новое меню по стандартам НАТО.

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