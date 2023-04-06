“Какие продукты запрещены в новом школьном меню?”

Эксперт Офиса поддержки реформ при Госпродпотребслужбах
Если раньше дети должны были есть в школе странный суп с непонятным содержимым или сосиски в тесте, то благодаря реформе подход к питанию кардинально изменился.
Еще до начала полномасштабной войны Елена Зеленская представила новое школьное меню, прообраз которого разработал Евгений Клопотенко. Теперь есть шанс, что дети будут есть школьную пищу, а не отказываться от нее.
Реформу одобрили в МОН и постепенно начали внедрять там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Ведь здоровое питание — необходимая составляющая в системе образования.
Какие продукты запрещены, а какие разрешены в школьном меню, рассказал эксперт Офиса поддержки реформ при Госпродпотребслужбе Роман Остапчук.
Благодаря правильному наполнению тарелки можно чувствовать себя бодро и энергично и лучше усваивать знания. Однако, чтобы сделать рацион здоровым, пришлось отказаться от ряда продуктов и наполнить его более полезными составляющими.
Благодаря реформе:
Из разрешенных продуктов и рекомендаций повара вместе с медсестрами уже составляют новое меню, или берут за прообраз утвержденную версию меню от Клопотенко, где более 160 позиций блюд.
Питание зависит и от объемов финансирования, ведь ситуация меняется не только от области к области, но и от школы к школе.
В Украине контролируется не только качество полученных знаний, но и качество питания. Контроль обеспечивается на разных уровнях.
Ответственность за питание детей в школе несет непосредственно руководитель учебного заведения, директор или районные управления образования. Также ответственны за это и высшие инстанции: МОН и Минздрав.
Дополнительно, перед началом учебного года, школы проверяются Госпродпотребслужбой. Она же приходит с проверками, когда есть факт отравлений.
Все начинается с примера, дети подражают поведению родителей во всем. Поэтому, если ты хочешь, чтобы малыш употреблял и любил здоровую пищу, покажи ему пример дома.
Так, например, в первом семестре дети хорошо питались новым меню даже несмотря на то, что там не было много сахара или соли.
Однако после новогодних праздников и каникул, где на семейных застольях было много оливье и конфет, дети начали капризничать и отказываться от школьного меню.
Поэтому показывай малышам пример и объясняй, как еда может влиять на самочувствие и успеваемость в школе. Если не знаешь, с чего начать, можешь воспользоваться подробной шпаргалкой по здоровому питанию на сайте Знаем.
Подробнее о реформе питания в школах Украины — в видео:
Питание меняется не только в школе. Резников инициировал реформу питания для военных. В частности, будет введено новое меню по стандартам НАТО.
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