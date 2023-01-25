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Новое меню по стандартам НАТО: Резников инициировал реформу питания для военных

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 января 2023, 18:18
Новое меню по стандартам НАТО: Резников инициировал реформу питания для военных

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