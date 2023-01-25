Новое меню по стандартам НАТО: Резников инициировал реформу питания для военных

Успех военных состоит из мельчайших деталей. Одной из них является питание, которое придает силы. В последнее время одной из самых обсуждаемых тем в сети стала стоимость закупки продуктов для ВСУ. Это вызвало много споров среди населения.

Поэтому Минобороны решило реформировать систему питания, введя унифицированное меню. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом он сказал депутатам на заседании антикоррупционного комитета и ответил на вопросы о реформе на своей странице в Facebook.

Сейчас также смотрят

По его словам, новая система будет внедрена в течение четырех-пяти месяцев.

— Вызовом является то, что существуют особые требования к питанию видов, родов и сил ВСУ. Есть ВМСУ, десантники, авиация со своими особенностями. Есть отличия между питанием в полевых условиях на фронте и в пункте постоянной дислокации. Весь этот массив нужно проработать.

Мы начали готовить почву для этих изменений осенью, но во время войны должны действовать аккуратно, ведь непрерывность поставок продовольствия — безусловный приоритет, — подчеркнул он.

Алексей Резников сообщил, что в ходе заседания антикоррупционного комитета достигнута договоренность со Счетной палатой о создании методики мониторинга тылового обеспечения с учетом опыта стран-партнеров.

А также министр поддержал идею сделать часть оборонных закупок открытыми.

Какое питание планирует разработать Минобороны

Министерство обороны планирует внедрить в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню.

— В основе его формирования будут не деньги и калории, а единицы измерения (грамм/шт.) и калории. Это распространенный подход в НАТО, — комментирует Резников.

Также хотят ввести веганское, халяльное, кошерное и постное меню христианской традиции.

Бюджет на новое питание военных

— На обеспечение питанием военнослужащих в 2023 году будут направлены десятки миллиардов гривен, — сказал Резников. Он объяснил: больше года назад это был монопольный рынок. Его удалось преодолеть, несмотря на смльное сопротивление.

Недопустимость монополий — это моя философия. Ведь монополия — это зависимость и уязвимость, — отмечает министр.

Он сообщил, что Минобороны заключило контракты с восемью поставщиками на обеспечение услуг по питанию. Впоследствии эти контракты покажут народным депутатам.

Цены на питание

— С 2016 года питание военнослужащих осуществляется на основе каталога продуктов, включающего более 400 позиций. Должностные лица воинских частей (начпроды) выбирают из каталога продукты, которые должен обеспечить поставщик, — объясняет Резников.

Он подчеркнул, что цены на одни и те же продукты в контрактах могут быть разными. Также, как отличаются цены в разных супермаркетах.

Цены на продукты анализируют специальные экспертные учреждения, в частности Институт судебных экспертиз им. проф. М.С. Бокариуса Министерства юстиции Украины. Они определяют определенный диапазон.

— Также хочу отметить, что год назад, проанализировав работу системы питания по каталогу, введенному в 2016 году, мы пришли к выводу, что более эффективным решением будет обеспечение питания через закупку меню. 52 недельных меню в год. Каждый воин будет понимать, что он должен получить и когда, — заметил Резников.

Сейчас на фронте Украину защищает много женщин, поэтому пришлось реформировать военную форму. Ранее мы рассказывали о военной форме для женщин. Раньше ее не было.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Армія.Inform