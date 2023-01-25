Нове меню за стандартами НАТО: Резніков ініціював реформу харчування для військових

Успіх військових складається з маленьких деталей. Однією з них є харчування, яке надає сили. Останнім часом однією із найобговорюваніших тем у мережі стала вартість закупівлі продуктів для ЗСУ. Це викликало чимало суперечок серед народу.

Тому Міноборони вирішило реформувати систему харчування, запровадивши уніфіковане меню. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Про це він сказав депутатам на засіданні антикорупційного комітету та відповів на питання про реформу на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, нова система буде запроваджена впродовж 4-5 місяців.

— Викликом є те, що існують особливі вимоги до харчування видів, родів та сил ЗСУ. Є ВМСУ, десантники, авіація зі своїми особливостями. Є відмінності між харчуванням у польових умовах на фронті та у пункті постійної дислокації. Весь цей масив необхідно опрацювати.

Ми почали готувати ґрунт для цих змін восени, але під час війни маємо діяти акуратно, адже безперервність постачання продовольства — безумовний пріоритет, — підкреслив він.

Щоб нещодавня ситуація не повторювалася. Олексій Резніков повідомив, що у ході засідання антикорупційного комітету досягнуто домовленості з Рахунковою палатою щодо створення методики моніторингу тилового забезпечення і забезпечення зброєю з урахуванням досвіду країн партнерів.

А також міністр підтримав зробити частину оборонних закупівель відкритими.

Яке харчування планує розробити Міноборони

Міністерство оборони планує запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню.

— В основі його формування будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. Це поширений у НАТО підхід, — коментує Резніков.

Також хочуть запровадити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції.

Бюджет на нове харчування військових

— На забезпечення харчуванням військовослужбовців у 2023 році будуть спрямовані десятки мільярдів гривень, — сказав Резніков. Він пояснив: понад рік тому це був монопольний ринок. Його вдалося подолати попри великий опір.

Неприпустимість монополій — це моя філософія. Адже монополія — це залежність і вразливість, — зазначає міністр.

Він повідомив, що Міноборони уклало контракти з вісьмома постачальниками на забезпечення послуги харчування. Згодом ці контракти покажуть народним депутатам.

Ціни на харчування

— З 2016 року харчування військовослужбовців здійснюється на основі каталогу продуктів, який включає понад 400 позицій. Посадові особи військових частин (начпроди) на підставі раціону обирають з каталогу продукти, які повинен забезпечити постачальник, — пояснює Резніков.

Він наголосив, що ціни на одні й ті самі продукти у контрактах можуть бути різними. Так само як відрізняються ціни у різних супермаркетах.

Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи, зокрема, Інститут судових експертиз ім. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. Вони визначають певний діапазон.

— Також хочу зазначити, що рік тому, проаналізувавши роботу системи харчування за каталогом, введеним у 2016 році, ми прийшли до висновку, що більш ефективним рішенням буде забезпечення харчування через закупівлю меню. 52 тижневих меню на рік. Кожен воїн буде розуміти, що він повинен отримати й коли, — зауважив Резніков.

Зараз на фронті Україну захищає багато жінок, тож довелося реформувати військову форму. Раніше ми розповідали про військову форму для жінок. Адже раніше її не було.

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Фото: Армія.Inform