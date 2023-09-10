Пользуйся всеми своими правами! Как оформить бесплатное или льготное питание для ребенка в школе

В школе или в саду дети проводят треть, а то и половину дня. Питание там есть, но бесплатное ли? Есть категории детей, которые имеют право питаться бесплатно или по льготным ценам.
На сайте образовательного омбудсмена рассказали, кто имеет право на бесплатное школьное питание и льготную цену на него. Читай подробнее в нашем материале.
Школы и детские сады в Украине начали выходить в офлайн формат. Это значит, что многим родителям придется задуматься о питании ребенка в учебном заведении. Если оно не бесплатное, читай, может ли твой ребенок получить льготу.
Есть три категории льготного питания детей:
Право на бесплатное питание в учебных заведениях имеют:
Органы местного самоуправления могут обеспечить детей бесплатным горячим питанием в вышеописанных случаях или учеников младших классов. Узнать, есть ли льготное питание можно на сайте регионального органа управления образованием.
Также есть льгота на сниженную цену за питание в школе, саду или вузе. Цена питания может быть снижена до 50% для многодетных семей.
Обеспечивать льготным или бесплатным питанием детей в учебных заведениях должен его учредитель на средства государственного или коммунального бюджета. Питание в учебных заведениях может быть 1-5 раз.
Стоимость бесплатного питания в учебных заведениях устанавливают учредители. Некоторые учебные заведения самостоятельно могут освободить родителей от платы за питание.
Чтобы оформить льготное/бесплатное питание, нужно подать следующие документы:
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