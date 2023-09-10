Пользуйся всеми своими правами! Как оформить бесплатное или льготное питание для ребенка в школе

В школе или в саду дети проводят треть, а то и половину дня. Питание там есть, но бесплатное ли? Есть категории детей, которые имеют право питаться бесплатно или по льготным ценам.

На сайте образовательного омбудсмена рассказали, кто имеет право на бесплатное школьное питание и льготную цену на него. Читай подробнее в нашем материале.

Льготы на питание в школе 2023: кто имеет право на льготы

Школы и детские сады в Украине начали выходить в офлайн формат. Это значит, что многим родителям придется задуматься о питании ребенка в учебном заведении. Если оно не бесплатное, читай, может ли твой ребенок получить льготу.

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Есть три категории льготного питания детей:

Гарантированное государством. По решению органов государственного самоуправления. Уменьшенная цена для отдельных категорий детей.

Право на бесплатное питание в учебных заведениях имеют:

дети-сироты;

лишенные родительской опеки;

дети с особыми образовательными потребностями, которые обучаются в инклюзивных классах;

дети из малообеспеченных семей, которые получают помощь от государства и имеют совокупный доход ниже прожиточного минимума;

дети из семей погибших ветеранов войны и семей погибших защитников и защитниц Украины, дети Героев Украины посмертно;

дети лиц, погибших или умерших в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства или войны с РФ;

дети ВПЛ;

дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;

ученики учебных заведений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей, эвакуированных из зоны отчуждения, детей, являющихся лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, и проживавших в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении.

Органы местного самоуправления могут обеспечить детей бесплатным горячим питанием в вышеописанных случаях или учеников младших классов. Узнать, есть ли льготное питание можно на сайте регионального органа управления образованием.

Также есть льгота на сниженную цену за питание в школе, саду или вузе. Цена питания может быть снижена до 50% для многодетных семей.

Обеспечивать льготным или бесплатным питанием детей в учебных заведениях должен его учредитель на средства государственного или коммунального бюджета. Питание в учебных заведениях может быть 1-5 раз.

Стоимость бесплатного питания в учебных заведениях устанавливают учредители. Некоторые учебные заведения самостоятельно могут освободить родителей от платы за питание.

Чтобы оформить льготное/бесплатное питание, нужно подать следующие документы:

Заявление. Копия документа, подтверждающего льготу (справки, решение суда, заключение инклюзивно-ресурсного центра, справка о назначении соцпомощи, удостоверение родителей или другое).

Раньше мы рассказывали, что положить ребенку в ланчбокс в школу.

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