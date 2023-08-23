Еще не пошли в школу, а уже их ждут! Когда начнутся осенние каникулы 2023 в Украине

В последние дни лета школьников больше всего волнует один вопрос — когда же начнутся осенние каникулы? Знать это полезно и родителям, чтобы они могли спланировать отпуск или другие дела, когда у ребенка будет свободное от учебы время. Читай в нашем материале, когда осенние каникулы в Украине 2023.

Когда осенние каникулы в Украине 2023: дата начала и окончания

Некоторые городские администрации уже объявили о сроках каникул на учебный год 2023-2024. В КГГА сообщили, что каникулы у детей будут в следующие даты:

23-29 октября 2023 года.

Кроме этого есть информация и о зимних и весенних каникулах:

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23 декабря 2023 года — 7 января 2024 года;

7 января 2024 года; 19-25 февраля 2024 года (для первоклассников);

25-31 марта 2024 года.

Летние каникулы продлятся с 28 июня по 1 сентября 2024 года.

Мы будем учитывать ситуацию с безопасностью в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию образовательного процесса, и, при необходимости, будем вносить изменения в структуру учебного года, — сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Сроки и даты каникул могут отличаться по решению школьных и местных администраций. Формат обучения (смешанный, очный, офлайн) также выбирает каждое учебное заведение самостоятельно.

Первый семестр обучения продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023. Второй — с 8 января по 31 мая 2024. Последние звонки прозвучат 31 мая. Компенсаторные занятия, которые предназначены для преодоления образовательных потерь, продлятся до 28 июня 2024 года.

Таким образом, учебный год 2023-2024 продлится до 28 июня.

Мондриевский также рассказал, как будут заботиться о психологическом состоянии школьников:

— В частности, речь идет о мониторинге психологического состояния, психологических пятиминутках, тренингах, индивидуальных консультациях.

Ведь психоэмоциональное состояние всех участников образовательного процесса играет значительную роль и в самом обучении, и в готовности эффективно реагировать на нестандартные ситуации.

Раньше мы рассказывали, во сколько обойдется собрать ребенка в первый класс.

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