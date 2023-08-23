Еще не пошли в школу, а уже их ждут! Когда начнутся осенние каникулы 2023 в Украине

В последние дни лета школьников больше всего волнует один вопрос — когда же начнутся осенние каникулы? Знать это полезно и родителям, чтобы они могли спланировать отпуск или другие дела, когда у ребенка будет свободное от учебы время. Читай в нашем материале, когда осенние каникулы в Украине 2023.
Некоторые городские администрации уже объявили о сроках каникул на учебный год 2023-2024. В КГГА сообщили, что каникулы у детей будут в следующие даты:
Кроме этого есть информация и о зимних и весенних каникулах:
Летние каникулы продлятся с 28 июня по 1 сентября 2024 года.
Мы будем учитывать ситуацию с безопасностью в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию образовательного процесса, и, при необходимости, будем вносить изменения в структуру учебного года, — сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Мы будем учитывать ситуацию с безопасностью в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию образовательного процесса, и, при необходимости, будем вносить изменения в структуру учебного года, — сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Сроки и даты каникул могут отличаться по решению школьных и местных администраций. Формат обучения (смешанный, очный, офлайн) также выбирает каждое учебное заведение самостоятельно.
Первый семестр обучения продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023. Второй — с 8 января по 31 мая 2024. Последние звонки прозвучат 31 мая. Компенсаторные занятия, которые предназначены для преодоления образовательных потерь, продлятся до 28 июня 2024 года.
Таким образом, учебный год 2023-2024 продлится до 28 июня.
Мондриевский также рассказал, как будут заботиться о психологическом состоянии школьников:
— В частности, речь идет о мониторинге психологического состояния, психологических пятиминутках, тренингах, индивидуальных консультациях.
Ведь психоэмоциональное состояние всех участников образовательного процесса играет значительную роль и в самом обучении, и в готовности эффективно реагировать на нестандартные ситуации.
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