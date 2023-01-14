Детские выплаты 2023: изменится ли размер денежной помощи и чего ждать

Украинские семьи получают денежную помощь при рождении малыша, а затем в течение трех лет с момента рождения. Ждать ли изменения детских выплат в 2023 году и каким будет размер денежной помощи, читай в нашем материале.

Изменения детских выплат в 2023 году: что изменится

Изменения детских выплат в 2023 году ожидать не стоит, потому что они повышаются вместе с прожиточным минимумом. В бюджете Украины на этот год не заложены деньги на повышение прожиточного минимума, поэтому размер выплат на ребенка не изменится.

Согласно последнему повышению от декабря 2022, суммы остаются следующими:

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Прожиточный минимум для ребенка до 6 лет — 2272 грн.

Прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет — 2833 грн.

Помощь при рождении ребенка в 2023 году

Согласно Закону Украины О государственной помощи семьям с детьми, украинские семьи получают финансовую помощь при рождении малыша. Размер пособия составляет 41 280 грн и меняться в 2023 году он не будет.

Родители получают не всю сумму сразу. После рождения выплачивают 10 320 грн единовременно, а затем в течение 36 месяцев выплачивают по 860 грн. Выплаты на второго ребенка остаются такими же, как и на первого. Деньги поступают на карту.

Для женщин, которые не работают, но зарегистрированы в центре занятости, денежная помощь в связи с беременностью и родами в 2023 году составит 671 грн.

Одинокие матери в 2023 году будут получать денежную помощь в размере:

До 6 лет — 2 272 грн.

6-18 лет — 2 833 грн.

18-23 года (в случае продолжения обучения) — 2 684 грн.

Минимальный размер алиментов на ребенка в этом году составляет:

Дети до 6 лет — 1136 грн.

1136 грн. Дети 6-18 — 1416,50 грн.

1416,50 грн. Дети 18-23 (в случае продолжения обучения) — 1342 грн.

Пакет малыша 2023: наполнение и денежная компенсация

Пакет малыша — это набор первой необходимости для новорожденного и матери, который выдают в роддоме или в центре соцзащиты за средства государства. От него можно отказаться и взамен получить денежную компенсацию.

Наполнение пакета малыша в 2023 такое:

пеленки;

подгузники;

детские средства гигиены;

средства гигиены для матери;

одежда разных размеров;

матрас, одеяло, полотенца;

развивающие игрушки;

термометры, ножницы, расчески.

Денежная компенсация за пакет малыша в 2023 году составляет 6816 грн.

Раньше мы рассказывали о компенсациях от государства за услуги няни.

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