Детские выплаты 2023: изменится ли размер денежной помощи и чего ждать

Украинские семьи получают денежную помощь при рождении малыша, а затем в течение трех лет с момента рождения. Ждать ли изменения детских выплат в 2023 году и каким будет размер денежной помощи, читай в нашем материале.
Изменения детских выплат в 2023 году ожидать не стоит, потому что они повышаются вместе с прожиточным минимумом. В бюджете Украины на этот год не заложены деньги на повышение прожиточного минимума, поэтому размер выплат на ребенка не изменится.
Согласно последнему повышению от декабря 2022, суммы остаются следующими:
Согласно Закону Украины О государственной помощи семьям с детьми, украинские семьи получают финансовую помощь при рождении малыша. Размер пособия составляет 41 280 грн и меняться в 2023 году он не будет.
Родители получают не всю сумму сразу. После рождения выплачивают 10 320 грн единовременно, а затем в течение 36 месяцев выплачивают по 860 грн. Выплаты на второго ребенка остаются такими же, как и на первого. Деньги поступают на карту.
Для женщин, которые не работают, но зарегистрированы в центре занятости, денежная помощь в связи с беременностью и родами в 2023 году составит 671 грн.
Одинокие матери в 2023 году будут получать денежную помощь в размере:
Минимальный размер алиментов на ребенка в этом году составляет:
Пакет малыша — это набор первой необходимости для новорожденного и матери, который выдают в роддоме или в центре соцзащиты за средства государства. От него можно отказаться и взамен получить денежную компенсацию.
Наполнение пакета малыша в 2023 такое:
Денежная компенсация за пакет малыша в 2023 году составляет 6816 грн.
Раньше мы рассказывали о компенсациях от государства за услуги няни.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!