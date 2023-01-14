Економія

Дитячі виплати 2023: чи зміниться розмір грошової допомоги та чого чекати

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 14 Січня 2023, 17:00
Зміни дитячих виплат в 2023 році: що зміниться
Фото: Pexels

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