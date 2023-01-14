Дитячі виплати 2023: чи зміниться розмір грошової допомоги та чого чекати

Українські родини отримують грошову допомогу при народженні малюка, а потім упродовж трьох років із моменту народження. Чи чекати зміни дитячих виплат у 2023 році та яким буде розмір грошової допомоги, читай у нашому матеріалі.
Зміни дитячих виплат у 2023 році очікувати не варто, адже вони підвищуються разом із прожитковим мінімумом. У бюджеті України на цей рік не закладені гроші на підвищення прожиткового мінімуму, тому і розмір виплат на дитину не зміниться.
Відповідно до останнього підвищення від грудня 2022, суми залишаються такими:
Відповідно до Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми, українські родини отримують фінансову допомогу при народженні малюка. Розмір допомоги становить 41 280 грн і змінюватися у 2023 році він не буде.
Батьки отримують не всю суму відразу. Після народження виплачують 10 320 грн одноразово, а потім упродовж 36 місяців виплачують по 860 грн. Виплати на другу дитину залишаються такими ж, як і на першу. Гроші надходять на картку.
Для жінок, які не працюють, але зареєстровані в центрі зайнятості, грошова допомога у зв’язку з вагітністю і пологами у 2023 році становитиме 671 грн.
Самотні матері у 2023 році отримуватимуть грошову допомогу в розмірі:
Мінімальний розмір аліментів на дитину цього року становить:
Пакунок малюка — це набір першої необхідності для новонародженого і матері, який видають у пологовому будинку або в центрі соцзахисту за кошти держави. Він нього можна відмовитися і натомість отримати грошову компенсацію.
Наповнення пакунка малюка у 2023 таке:
Грошова компенсація за Пакунок малюка у 2023 році становить 6816 грн.
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