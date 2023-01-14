Дитячі виплати 2023: чи зміниться розмір грошової допомоги та чого чекати

Українські родини отримують грошову допомогу при народженні малюка, а потім упродовж трьох років із моменту народження. Чи чекати зміни дитячих виплат у 2023 році та яким буде розмір грошової допомоги, читай у нашому матеріалі.

Зміни дитячих виплат у 2023 році: що зміниться

Зміни дитячих виплат у 2023 році очікувати не варто, адже вони підвищуються разом із прожитковим мінімумом. У бюджеті України на цей рік не закладені гроші на підвищення прожиткового мінімуму, тому і розмір виплат на дитину не зміниться.

Відповідно до останнього підвищення від грудня 2022, суми залишаються такими:

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Прожитковий мінімум для дитини до 6 років — 2272 грн.

Прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років — 2833 грн.

Допомога при народженні дитини у 2023 році

Відповідно до Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми, українські родини отримують фінансову допомогу при народженні малюка. Розмір допомоги становить 41 280 грн і змінюватися у 2023 році він не буде.

Батьки отримують не всю суму відразу. Після народження виплачують 10 320 грн одноразово, а потім упродовж 36 місяців виплачують по 860 грн. Виплати на другу дитину залишаються такими ж, як і на першу. Гроші надходять на картку.

Для жінок, які не працюють, але зареєстровані в центрі зайнятості, грошова допомога у зв’язку з вагітністю і пологами у 2023 році становитиме 671 грн.

Самотні матері у 2023 році отримуватимуть грошову допомогу в розмірі:

До 6 років — 2 272 грн.

6-18 років — 2 833 грн.

18-23 роки (у разі продовження навчання) — 2 684 грн.

Мінімальний розмір аліментів на дитину цього року становить:

Діти до 6 років — 1136 грн.

Діти 6-18 — 1416,50 грн.

Діти 18-23 (у разі продовження навчання) — 1342 грн.

Пакунок малюка 2023: наповнення і грошова компенсація

Пакунок малюка — це набір першої необхідності для новонародженого і матері, який видають у пологовому будинку або в центрі соцзахисту за кошти держави. Він нього можна відмовитися і натомість отримати грошову компенсацію.

Наповнення пакунка малюка у 2023 таке:

пелюшки;

підгузки;

дитячі засоби гігієни;

засоби гігієни для матері;

одяг різних розмірів;

матрац, ковдра, рушники;

розвивальні іграшки;

термометри, ножиці, гребінці.

Грошова компенсація за Пакунок малюка у 2023 році становить 6816 грн.

Раніше ми розповідали про компенсації від держави за послуги няні.

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