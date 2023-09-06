Оборона, зарплаты, восстановление: что известно о плане госбюджета Украины на 2024 год

Остается все меньше времени для того, чтобы правительство одобрило государственный бюджет на 2024 год. Программа должна быть одобрена до 15 сентября 2023 года.

Разработка документа уже находится на финальной стадии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об основных направлениях госбюджета на 2024 год.

Госбюджет Украины на 2024 год: основные направления

Приоритетом в госбюджете на 2024 год остается сектор безопасности и обороны Украины. По словам Шмыгаля, максимально важно иметь военную технику, оружие, дроны, ракеты и снаряды.

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Кроме этого, одним из направлений, куда выделят больше всего денег, станут социальные выплаты, заработная плата для врачей и учителей. В то же время, в следующем году планируется двухэтапное увеличение минимальной зарплаты.

Закладываем индексацию пенсий, будут финансироваться субсидии, пособия ВПЛ и другие выплаты, — сказал премьер.

Также в следующем году планируется выделить деньги на восстановление Украины. Правительство намерено завершить уже начатые работы, а также положить начало новым. Шмыгаль считает, что восстановление Украины актуально, ведь РФ и дальше будет атаковать нашу страну.

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