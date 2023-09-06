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Оборона, зарплаты, восстановление: что известно о плане госбюджета Украины на 2024 год

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 сентября 2023, 11:00
Держбюджет України 2024: на які напрями підуть кошти
Фото: Pixabay

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