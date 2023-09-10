Без Азовстали и с фокусом на человеке: каким будет восстановление Мариуполя

Из-за развязанной Россией войны жилье почти трех с половиной миллионов украинцев разрушено или повреждено. Это подсчеты проекта Россия заплатит по состоянию на июнь 2023 года.

Россияне уничтожили целые города. И среди наиболее пострадавших, конечно, Мариуполь. Как его восстанавливать после деоккупации, рассказал Яне Брензей в марафоне Єдині новини народный депутат Украины, член комитета ВРУ по организации Госвласти и местного самоуправления Дмитрий Гурин.

Этот план разрабатывался специалистами в течение года. Мы не можем точно сказать, сколько денег на восстановление должно быть, потому что пока не известно, насколько оно разрушено. Но точно восстанавливать город нужно почти с нуля.

В настоящее время специалисты работают в четырех группах. Их планы будут совмещаться, чтобы создать один проект.

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Каким будет восстановление Мариуполя

— Когда было восстановление после Второй мировой войны, Мариуполь построили возле заводов. Оставалась также историческая часть города, но из нее стали уезжать люди. Ведь завод Азовсталь и выбросы из него накрыли центр.

Удивительно, что город был построен как в идеологическом, так и физическом плане вокруг заводов.

Наша глобальная идея состоит в том, чтобы развернуть город вокруг человека. То есть это касается того, что ты видишь вокруг, выходя из дома.

Существует план сохранить завод Ильича. Об этом говорит и его владелец, он стремится сделать его чистым. Однако завод Азовсталь: во-первых, разрушен; во-вторых, он остается большой градостроительной ошибкой. Поэтому мы не можем позволить, чтобы там дальше было грязное производство.

Другая ошибка, которую мы исправляем, это порт и его расположение. Он занимает 3,5 км береговой линии и к нему по пляжу идут железнодорожные пути, которыми возят уголь.

Поэтому наш большой и дорогостоящий проект касается переноса порта на территорию Азовстали. Таким образом мы откроем городу море. Это если говорить о глобальной концепции.

Также у нас есть концепция, что весь город должен развиваться вдоль моря, потому что люди хотят так жить. Поэтому первое, что мы должны сделать, — это отвоевать наш центр во всех смыслах. Он должен стать основной зоной развития на первых этапах Мариуполя. Он должен быть частично пешеходным, частично торговым, насыщаться функциями и местом, где бурлит жизнь.

Мариуполь должен стать миксом со старой и современной архитектурой, развернутой к человеку.

Я думаю, что в Мариуполь захотят ехать люди примерно через семь лет после деоккупации. Перестроенный город я бы хотел видеть уже через 15 лет, чтобы пройтись по нему и понять, что дело сделано.

После освобождения уже начали восстанавливаться другие регионы Украины. Читай, какой была деоккупация Харьковской области и как сейчас восстанавливается регион.

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