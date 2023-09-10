Украина

Без Азовстали и с фокусом на человеке: каким будет восстановление Мариуполя

Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 10 сентября 2023, 17:00

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Лечит самые сложные ранения и договаривается, чтобы это было бесплатно: как хирург из Бостона спасает украинских военных

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