Цирковое представление с мусорниками для бюллетеней: как оккупанты в Мелитополе и Мариуполе украинцев заставляют голосовать

Голосование под дулом автомата с мусорными урнами — любимый вариант проведения российскими захватчиками так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины. Такой системой оккупанты пользовались еще в 2014 году в Крыму, но даже после полутора года полномасштабной войны не изменили тактики и силой заставляют украинцев голосовать за нужный “выбор”.

В эфире телемарафона Єдині новини мэр Мелитополя Иван Федоров и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказали, что на временно оккупированной территории Мелитополя и Мариуполя российские военные ходят по квартирам и домам и, угрожая оружием, заставляют людей голосовать на псевдовыборах. Людей заставляют голосовать только за правящую партию в РФ.

Как проходят псевдовыборы в Мелитополе

Иван Федоров рассказывает, что в целом если посмотрим эти десять дней террора, когда враг пытается организовать фейковые съемки фильма Выборы, то ежедневно продолжается ликвидация врагов.

Сейчас также смотрят

С одной стороны, тех людей, которые участвуют в организации фейковых выборов и агитации за них, ждет наказание от наших сил сопротивления. С другой стороны, уже почти три с половиной тысячи таких лиц зафиксированы нашими спецслужбами.

Это может показаться слишком большой цифрой. Но если учесть, что на временно оккупированных территориях Запорожской области остается около 300 тысяч человек, то три с половиной тысячи — это почти 1%.

Поэтому точно массово наши люди сопротивляются и не хотят участвовать в этом фейке.

Оккупационные власти заявили, что явка на псевдовыборах превысила 50%. Это говорит о том, что они пытались войти в каждый дом и квартиру. Где им не открывали, они приходили еще раз.

Приходит группа из двух человек с помойкой, куда нужно бросать бюллетень с отметкой.

По меньшей мере, два вооруженных человека показывают, что нужно заполнить бюллетень и бросить его в открытом виде. Так что никакой видимости тайны голосования не существует.

Где оккупантам не открыли, они приходят повторно. Если снова было закрыто, то данные передают в комендатуру. Их цель уже заставить людей проголосовать. Если нет, вызывают на допросы или забирают на несколько дней на подвал.

Кто баллотируется на псевдовыборах

Баллотируются на так называемых выборах не местные, а жители Сибири, Алтая, Дагестана. Это говорит о том, что враг даже не смог найти среди предателей того, кого могли бы вставить в список. Поэтому берут своих жителей из континентальной РФ, чтобы получить фейковый, но полностью подконтрольный местный или областной совет.

Среди местних выдвиженцев я разделил бы людей на две категории. Первая — всем нам известные предатели, которые уже десятилетиями были пособниками врага.

Вторая категория — те, которые в течение последних трех-пяти лет находились в уголовном розыске, например, за коррупцию и должны были в ближайшее время сесть в тюрьму. Но, как они полагают, оккупация им помогла.

Но на самом деле нужно понимать, что за полтора года произошло уже по меньшей мере три ротации гаулейтеров на оккупированных территориях. Но новых тоже со временем сменят другие.

Как выглядят псевдовыборы в Мариуполе

Петр Андрющенко объясняет, что фактически перед псевдовыборами поставили мобильные блокпосты с привлечением военных и собак, которые останавливают машины и проверяют водителей, пассажиров, личные вещи. Главная цель была: найти что угодно, что покажет привязку к партизанскому движению. Проверяли гаджеты, телефоны. Такие проверки продолжались как раз перед началом так называемых выборов.

7 сентября оккупанты открыли так называемые избирательные участки. На самом деле это выглядит очень забавно, потому что “избирательный участок” — это что угодно, где установили урну посреди улицы.

Одновременно с этими, как они называют “мобильными участками”, продолжается обход по домам и квартирам с урнами для голосования с сопровождением автоматчиков.

Когда оккупанты поняли, насколько низка явка в городе, даже пляжем ходили и просили проголосовать, таскали за собой урну, раздавали бюллетени.

Цирковое представление, иначе это нельзя назвать.

Всего в Мариуполь завезли около 300 тысяч бюллетеней в город, где проживает 80 тысяч условных избирателей. Списков избирателей нет, их просто не существует в природе. Поэтому оккупанты будут рисовать все, что им нужно, в том числе победу правящей партии.

Но пока оккупанты греются надеждами сохранить господство на временно оккупированных территориях, украинцы не только продолжают отвоевывать родные земли, но и планировать восстановление. Читай, каким будет восстановление Мариуполя.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.