Карта бойових дій 12 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 12 вересня 2023 не має вм’ятин від сталевих машин, які допомагають українським воїнам виборювати незалежність не лише всієї країни, але й свободу цивілізованого світу.

Разом з тим вона завжди помічає найдрібнішу зміну, яка одразу може бути й не дуже помітною, на перший погляд, але мати ціну не одного життя захисників.

Тож поки ще не один міліметр доведеться вималювати блакитним знаком деокупації нашим оборонцям, продовжуємо слідкувати за зведеннями Генштабу ЗСУ та Інституту вивчення війни.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували просуватися на південь від Роботиного в західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися поблизу Бахмута.

Водночас російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії міст Авдіївка-Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав десять ракетних та 46 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Леонівки Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Старикове, Садки Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно стримують противника в районі Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Ковалівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку авіаційних ударів зазнали Надія, Новоєгорівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, серед яких Васюківка, Міньківка, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші воїни відбили атаки ворога в районі Мар’їнки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Іллінка, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десять населених пунктів, серед яких Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Старомайорське, Шевченко Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Авіаційних ударів противника зазнали Малинівка, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Новодарівка, Степногірськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії та мінометів Берислав, Томарине, Антонівку, Херсон, Велетенське Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ уражено п’ять артилерійських засобів противника.

Не лише українців, але і світ цікавить просування українських військ. Раніше голова української розвідки Кирило Буданов зазначив, що контрнаступ ЗСУ не зупиниться цієї осені. Наступальні дії продовжаться на всіх напрямках.

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