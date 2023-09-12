Карта боевых действий 12 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 12 сентября 2023 года не имеет вмятин от стальных машин, которые помогают украинским воинам бороться за независимость не только всей страны, но и свободу цивилизованного мира.

Вместе с тем она всегда замечает мельчайшие изменения, которые сразу может быть и не очень заметны, на первый взгляд, но имеют цену не одной жизни защитников.

Пока еще не один миллиметр придется вырисовать голубым знаком деоккупации нашим защитникам, продолжаем следить за сводками Генштаба ВСУ и Института изучения войны.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали продвигаться к югу от Роботиного в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вблизи Бахмута.

В то же время, российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии городов Авдеевка-Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений. Всего враг нанес десять ракетных и 46 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Нововасильевка, Зноб-Новгородское, Стариковое, Садки Сумской области и Гатище, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники успешно сдерживают противника в районе Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационные удары возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Ковалевка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Надия, Новоегоровка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десятка населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Новокалиновое, Степовое, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили атаки врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Катериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов неподалеку от Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди которых Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Старомайорское, Шевченко Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отразили атаки врага в районе Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. Авиационным ударам противника подверглись Малиновка, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Новодаровка, Степногорск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов Берислав, Томарино, Антоновку, Херсон, Велетенское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Подразделениями ракетных войск поражено пять артиллерийских средств противника.

Не только украинцев, но и мир интересует продвижение украинских войск. Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что контрнаступление ВСУ не остановится этой осенью. Наступательные действия продолжатся по всем направлениям.

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