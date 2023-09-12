ВСУ почти дошли до Донецкого аэропорта! Как происходит наступление на Востоке Украины

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, за прошедшую неделю на Бахмутском направлении ВСУ освободили 2 км. Враг пытается наступать, чтобы установить полный контроль над Марьинкой и Авдеевкой.

Читай, как происходит наступление на самом горячем участке фронта.

О контрнаступлении ВСУ на Бахмутском направлении

Украинские военные южнее Авдеевки провели успешную операцию, во время которой удалось освободить и даже закрепиться в части населенного пункта Опытное. Это село расположено в 2-3 км от Донецкого аэропорта.

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Однако радоваться рано, продолжаются ожесточенные бои. ВСУ закрепляются в районе Клещеевки и Андреевки, а также вблизи Новоармейского. Начальник пресс-службы Восточного подразделения войск ВСУ Илья Евлаш говорит:

Противник сложный, он огрызается, он неудобный. Противник вынужден отходить на заранее заготовленные позиции, отступает, но с боями.

Горячая ситуация остается на Лиманском, Шахтерском и Марьинском направлениях. На этих участках враг активно применяет авиацию, минометы, артиллерию. Враг прибегает к провокациям, засыпает позиции ВСУ ударными дронами.

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Бойцов забрасывают фосфорными бомбами. Их это уже не удивляет. Обстрелы происходят из окрестностей Лисичанска. Во время съемок сюжета военные ВСУ производят обстрел позиций врага с Д-20. Цель уничтожена. Попадания поднимают настроение парней.

Раньше мы рассказывали, как россияне проводят в Мариуполе псевдовыборы.

Фото: Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Рубеж

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