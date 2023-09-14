Истории пограничников! Как наши герои обороняли Донецкое направление от российских захватчиков

Они видели войну не с экранов телевизора. Далее история о пограничниках, которые несколько месяцев на передовой уничтожали оккупантов. Их плотно накрывали артиллерией, но ответный огонь был не менее мощным. Ибо как бы не было страшно, мотивация у всех одна — защитить родную землю.

В настоящее время пограничники на ротации. Пока будут служить на западной границе. Как только будет приказ, вернутся на фронт.

Что такое ожесточенная война с оккупантами Юрий знает не понаслышке. Несколько месяцев на нуле он уничтожал российских захватчиков. За плечами участие в АТО. Когда началась великая война, пошел в Тероборону. И уже в этом году стал пограничником.

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В военкомате предложили, говорят, есть пограничники, и бригада, и бригада, куда хоть, а я говорю: Ребята, в ВСУ я уже был давайте еще в пограничниках построение. Где надо там и буду, — рассказывает пограничник Юрий.

Так попал на передовую, на Донецкое направление. Командир огневого отделения — с помощью дронов наводил на враждебные цели.

Борис — один из тех, кто по координатам Юрия гнал из миномета по враждебным целям. До войны был предпринимателем. Помогал армии с необходимым оборудованием. А когда-то служил пограничником, работал кинологом, и только что услышал о наборе в подразделение — пошел служить.

И вместе с собратьями делали все возможное, чтобы утилизировать как можно больше россиян, среди которых были и хорошо обученные воины, и те, очевидно, до конца не понимавшие куда пришли.

Разрушенные деревни, разбитые дома, школы, и между руинами напуганные постоянными обстрелами мирные жители — это то, что никогда не удастся забыть, говорят мужчины. Поэтому врага нужно выгонять из нашей земли, раз и навсегда. И к этому наши защитники прилагают максимум усилий.

Напомним, ранее мы рассказывали историю защитника на псевдо Воин, который с собратьями отражал атаки наемников Ахмата и Вагнера.

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